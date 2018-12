Ulvang om stjernenes tour-nei: – Av og til må man gå på jobb på mandag

I romjulen går startskuddet for langrennssirkusets største årlige begivenhet når Tour de Ski starter i italienske Toblach. I en uke skal langrennseliten konkurrere seg gjennom Italia, Sveits og Tyskland.

– Det er like mye oppmerksomhet den uken som det er hele verdenscupen til sammen, konstaterer Ulvang.

Men nok en gang verserer diskusjonen om hvem av de største profilene som vil delta i, eller eventuelt hoppe av, touren.

Mener de beste må ta ansvar

Charlotte Kalla og Ebba Andersson er blant dem som allerede har varslet at de står av sesongens utgave.

Om denne sesongs suverene ener på kvinnesiden, Therese Johaug, deltar er heller ikke sikkert.

– Jeg er veldig i tvil. Jeg skal innrømme det. Det viktigste for meg i år er VM i Seefeld og det har vært mitt store mål siden jeg ikke fikk gå OL i fjor og jeg har mistet to mesterskap, sa Johaug til NRK søndag.

Frafallene og tvilen om å delta hos flere av stjerne har fått Martin Johnsrud Sundby til å reagere.

TUNGT: Monsterbakken i Val di Fiemme har blitt en attraksjon under Tour de Ski. Her sliter Martin Johnsrud Sundby seg opp den beryktede bakken. – Selv om vi ikke liker å gå opp den slalåmbakken er det desidert mest sette rennet i løpet av vinteren, sier Sundby. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det kan være at man ikke helt har forståelse av hvor viktig den konkurransen er for internasjonal langrenn, sa en overrasket Sundby.

Ulvang mener Sundby har «et definitivt poeng».

– Vi har alle et felles ansvar for å markedsføre sporten vår og delta på de store eventene. Det ansvaret hviler selvfølgelig mest på de aller beste. Det er de som drar mest oppmerksomhet, sier Ulvang til NRK mandag, og legger til:

– Av og til må man gå på jobb på mandag morgen. Også skiløperen. For dette er en jobb og det er underholdning.

UTEBLIR? Ebba Andersson, Therese Johaug og Charlotte Kalla utgjøre pallen på kvinnenes 10-kilometer på Lillehammer. De alle kan glimre med sitt fravær i Tour de Ski. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Kan få langsiktige konsekvenser

Denne sesongs utgave av Tour de Ski blir den trettende i rekken etter starten i 2006/2007, og har så langt vært en eneste stor jubelhistorie for FIS.

– Kommersielt, underholdningsmessig og TV-messig et av de aller viktigste arrangementene vi har ved siden av VM, forklarer Ulvang.

Nettopp derfor er han overrasket over at flere er tvilende til å stille opp. Likevel forstår han at utøverne ønsker å prioritere et mesterskap på best mulig måte.

– Dette har vi levd godt med til nå, men det er klart at blir dette vanen fremover vil mange sette spørsmålstegn om denne konkurransen har sin berettigelse på denne tiden.

For uteblir stjernene vil også sponsorene forsvinne.

– Det er klart at det er noen som skal finansiere det gildet her, og når de beste løperne ikke stiller blir det mindre oppmerksomhet. Sånn er det.