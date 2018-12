Sundby varsler krise i internasjonal langrenn – mener flere bør prioritere Tour de Ski

Før Tour de Ski starter i romjulen er det flere av de store stjernene som har varslet at de ikke skal gå konkurransen. Blant annet Charlotte Kalla og Ebba Andersson har sagt at de ikke stiller i Tour de Ski.

Søndag var heller ikke Therese Johaug sikker på om hun stiller til start i Toblach.

– Det overrasker meg egentlig litt. Kanskje særlig når vi vet at mye av internasjonal langrenn er basert på Tour de Ski og interessen rundt den konkurransen. Det kan være at man ikke helt har forståelse av hvor viktig den konkurransen er for internasjonal langrenn, sier Sundby til NRK.

Langrennssjef Espen Bjervig sier til NRK at det norske Tour de Ski-laget vil være klart torsdag neste uke.

– Ingen har vært klare på at de ikke skal gå. Vi ønsker at flest mulig skal gå, men samtidig er det et VM utøverne ønsker å prioritere, sier Bjervig.

ENIG I UTFORDRING: Espen Bjervig er enig med Martin Johnsrud Sundby at langrennssporten har en utfordring med manglende resultater fra de mellomeuropeiske landene. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Savner mellom-europeisk motstand

Søndag endte Sundby på tredjeplass på 15-kilometer fristil i Davos. På toppen av pallen var russeren Jevgenij Belov. På kvinnenes 10 kilometer tidligere på dagen sikret Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg norsk dobbeltseier.

– Selv om det er utrolig kult at Klæbo er kommet som en ny stjerne er det tragisk for internasjonal langrenn på grunn av bredde. Hva gjør vi når Dario (Cologna) slutter liksom? Det er litt sånn krisefaktor i internasjonal langrenn.

Kun én gang på fire verdenscuphelger har det vært en annen nasjonalitet enn norsk, svensk eller russisk på toppen av pallen. Det skjedde da italienske Federico Pellegrino vant sprinten på Lillehammer.

Sundby frykter at den store dominansen fra de nordlige nasjonene i skisporet vil ha en negativ effekt på interessen for langrennssporten. Han etterlyser nye stjerner fra land som Tyskland og Frankrike.

– Vi mangler de mellomeuropeiske landene. Det vi må forstå er at internasjonal langrenn er bygget på at disse landene gjør det bra. For det er der interessen ligger, og det er der sponsorene finnes, sier han.

ENSOM SVALE: Kun en gang denne sesongen har det vært en annen nasjonalitet enn norsk, svensk eller russisk på toppen av pallen. Det var da Federico Pellegrino vant sprinten i Lillehammer. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

På skjelvende grunn

For Sundby er det ingen tvil om at Tour de Ski bør prioriteres på lik linje, om ikke mer, enn VM i Seefeld.

– Jeg skjønner at det er individuelle prioriteringer på det, men vurderingen per i dag er at Tour de Ski er en viktig konkurranse for en idrett som, jeg skal ikke si er på skjelvende grunn, men det rister i hvert fall litt. Vi har skjønt i forsesongen at det økonomiske fjellet vi står på ikke er grunnstøtt.

Bjervig er enig med Sundby i at Tour de Ski er viktig for interessen internasjonalt.

– Jeg tror ikke han tar mye feil, men om det er viktigere vet jeg ikke. Det er viktig for langrennssporten at det er mange gode løpere med i Tour de Ski.