– Det er helt jævlig, sier Ingebrigtsen til NRK etter VM-finalen.

– Dessverre, det er dumt å si det. VM-sølv er en utrolig stor ting å oppnå, samtidig blir jeg slått av folk som er dårligere enn meg. Jeg er skuffet over meg selv, fortsetter han.

Dette var Ingebrigtsens første VM-medalje utendørs. Han tok også sølv på 1500 meter under innendørs-VM i mars, men da med covid i kroppen.

Men fjor ble han olympisk mester, og det er der han nå legger lista.

IKKE ENIGE: Jakob Ingebrigtsen og storebror Henrik har hver sin forklaring på hva som gikk galt i VM-finalen. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Tok en stor risiko

Kenyanerne dro opp farten tidlig i nattens finalen, men det var ikke nok for den norske favoritten. Etter 650 meter gikk Ingebrigtsen helt opp i tet. Så lå han side om side med sin største rival, Timothy Cheruiyot, i en runde.

Men på sisterunden overtok britiske Jake Wightman teten – og løp inn til et overraskende gull.

– Det er en vanvittig tøff måte å løpe et løp på, å gå opp i tet og dra så mye som Jakob gjorde. Han mangler det siste bitte lille på slutten for å holde Wightman bak seg. Når han først kommer forbi, er han en veldig rask løper. Å løpe forbi ham på oppløpet, skal mye til. Men et sølv i VM er en syk prestasjon, og i hvert fall å gjøre det på den måten, er vanvittig sterkt, sier bror Henrik Ingebrigtsen fra tribunen.

Wightman vant på 3.29,23, mens Ingebrigtsen løp inn til 3.29,47. Mohamed Katir fra Spania tok bronse.

– Han tok en stor risiko ved å springe på den måten, men desto sterkere hadde det vært å ta gullet på den måten, sier Henrik Ingebrigtsen

– Skulle gjort det helt annerledes

Lillebror klarer ikke å se det på samme måte. Snarere tvert imot.

– Nei, hovedfeilen er kanskje at jeg ikke pusher nok underveis. Det går relativt fort, men akkurat sakte nok til at folk kan angripe, og der er den aller største feilen, sier han

– Jeg er skuffet over at jeg gjør et dårlige løp enn jeg skulle. Jeg gjør litt feil. Jeg forsvarer plassen min litt for mye til på at jeg vinner spurten. Jeg dreit meg ut. Jeg tok noen beslutninger jeg følte jeg måtte, men jeg skulle bare gjort det helt annerledes, sier han selvkritisk.

– Hva tenkte du da Wightman gikk i svingen?

– Jeg fikk bekreftet det jeg fryktet i øyeblikket. Jeg vil få ut det jeg er god for. Det gjorde jeg ikke i dag, fastslår han.

Trøsten: Han skal også løpe 5000 meter i VM, så gull kan det fortsatt bli.