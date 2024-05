– For noen måneder siden var det ganske uvisst om jeg skulle starte her, så det er utrolig digg å være på plass. Hvis dette er det jeg får nå og skal bygge videre på – så er det ganske sykt, sier en overraskende fornøyd Jakob Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

23-åringen har slitt med en skade i akillesen gjennom vinteren, og har kjempet for å komme seg tilbake mot toppform.

Ingebrigtsen er åpen og ærlig rundt at det var en tøff tid for ham.

– Jeg var langt nede i vinter, mest på grunn av usikkerheten. Og ikke minst frustrasjonen rundt det å ikke bli frisk i den skaden jeg hadde. Bare det å være i den situasjonen her noen måneder etterpå, er fantastisk. I en sånn mørk tid som det var, så frykter man det verste, forteller han.

Toppformen er ennå ikke helt der, men nærmer seg dag for dag.

– Det var litt brutalt, skildrer Ingebrigtsen om hvordan det var å løpe konkurranse igjen.

– Men skal jeg være ærlig, så må jeg si at det her var en pangstart, legger han til, toppmotivert for sommerens store mesterskap, med både EM og OL på programmet.

SPURT: Josh Kerr krysser målstreken foran Jakob Ingebrigtsen og Yared Nuguse. Foto: AP

Om Kerr: – Digg at man ikke bare feiger ut

Sjelden har det vært mer blest rundt et friidrettsløp utenfor store mesterskap. Løpet på én engelsk mil under Diamond League-stevnet i Eugene var hausset opp som en av tiårets største dueller.

Kvaliteten på feltet var en OL-finale verdig, men i forkant stjal feiden mellom Jakob Ingebrigtsen og Josh Kerr det meste av oppmerksomheten.

Gjennom flere måneder har de to sendt stikk mot hverandre gjennom media. I Eugene var det på tide å la beina snakke.

I VM-finalen i fjor spurtet Kerr forbi på oppløpet. Denne gangen passerte han Ingebrigtsen tidligere i løpet og tok føringen.

– Er du overrasket over Josh Kerr?

– Absolutt ikke. Jeg håpte egentlig litt at det skulle skje. I og med at han var så tøff i trynet så var jo som forventet. Og da er det jo digg at man ikke bare feiger ut når det gjelder, sier Ingebrigtsen til NRK.

SEIRET: Josh Kerr. Foto: AP

Selv følte Kerr at det var naturlig å løpe i front tidligere enn mange kanskje hadde ventet.

– Jeg tror at jeg er den beste 1500 meter løperen i verden, og hvis noen skulle gjøre det så burde det være den beste. Så jeg tenkte at jeg skulle presse på, og vise hva jeg hadde de siste 600, sier han til NRK.

Ingebrigtsen vs. Kerr Munnhuggeriet mellom Jakob Ingebrigtsen og Josh Kerr startet under VM i Budapest i august. Nå ser det ut til å vare langt inn i OL-sesongen. «The next guy» Jakob Ingebrigtsen har nettopp tatt VM-gull på 5000 meter og blir spurt av utenlandske reportere om han søker revansje mot Josh Kerr, som slo ham på 1500 meter. Nordmannen svarer med å si «nei» og videre at «he was just the next guy».

«Ekstremt respektløst» Josh Kerr får spørsmål om hva han tenker om å bli omtalt som «the next guy» under pressekonferansen før Diamond League-stevnet i Zürich. Han kaller det ekstremt respektløst.

Storebror kaster seg inn Da NRK møter Henrik Ingebrigtsen etter 5000-meteren i Zürich, er han krystallklar på hva han syns om utspillene til lillebrors skotske rival. Han stempler skotten som hårsår og stakkarslig.

Forsvarte utspillet Jakob Ingebrigtsen avfeier at han gikk høyt ut i et intervju med NRK etter å ha satt verdensrekord på 2000 meter i Brussel.

Nye angrep fra Kerr Josh Kerr sier Jakob Ingebrigtsen har et stort ego, og sier at han ikke vinner mange løp som ikke har hare. Han mener at Sandnes-løperen må omgis av ja-mennesker og at han har store svakheter som løper.

– Et ganske fryktelig forhold Josh Kerr uttaler seg på ny om forholdet til Jakob Ingebrigtsen, denne gang til Scotland Herald. Han sier rett ut: – Jeg har et ganske fryktelig forhold til Jakob.

Ingebrigtsen: – Oj! Jakob Ingebrigtsen sier til NRK at han ikke bruker mange kalorier på Josh Kerrs utspill, og poengeterer at det ikke er alle man kan være bestevenn med. Han reagerer med overraskelse over rivalens karakteristikker om dårlige manerer og dårlig forhold.

Kerr setter verdensrekord Josh Kerr løper inn til 8.00,67 minutter på to engelske mil, en solid forbedring av Mo Farahs gamle rekord på 8.03,40. Den utradisjonelle distansen løpes sjelden. Ingebrigtsen satte rekord utendørs med 7.54,10 i Paris i 2023.

Syrlig Ingebrigtsen-stikk Jakob Ingebrigtsen blir spurt av TV 2 om den ferske verdensrekorden skremmer ham. Han svarer: – Nei, altså. Jeg hadde slått ham i det løpet med bind for øynene.

Ingen kommentar Josh Kerr blir konfrontert med Jakob Ingebrigtsens uttalelse om at han kunne slått ham med bind for øynene. Skotten velger den lure utveien og svarer, til forandring, at han ikke har noen kommentar til det.

Verdensmesteren omringes av norsk presse Josh Kerr feirer en ny VM-tittel, denne gang 3000 meter innendørs, på hjemmebane i Glasgow. Da seiersrusen har lagt seg, bombarderes han med spørsmål om feiden med Jakob Ingebrigtsen fra norsk presse. Han lar seg ikke lokke utpå nå heller, og svarer diplomatisk og avvisende.

«Drittsekker og idioter» I en podkast utgitt i starten av mai trakk Ingebrigtsen frem at han mente han ville vinne enkelt i OL, så fremt han ikke ble syk eller skadet. I samme podkast uttalte han også at noen av konkurrentene var «drittsekker og idioter». Han nevnte ikke navn.

I et intervju publisert i The Times var Kerr tydelig på hvorfor han har tatt til motmæle mot Ingebrigtsen: – Jeg kommer alltid til å si det jeg tenker og jeg lar ikke noen bagatellisere karrieren. Jeg vil ikke slå tilbake med mine egne kommentarer. Jeg vil slå tilbake med resultater. Vis mer

– Utypisk Jakob

23-åringen fra Sandnes hadde bare Abel Kipsang og haren foran seg da den første runden var passert i sesongåpningen. Offensivt plassert fikk han snart selskap av Kerr hjemmehåpet Yared Nuguse, som la seg i rygg.

Deretter gikk Kerr forbi og i front.

– Det er utypisk Jakob å ikke er mer offensiv på denne tiden i et løp, sa NRKs kommentator Jann Post.

Ingebrigtsen klarte aldri å komme seg forbi igjen og ble løpende etter gjennom hele oppløpet. Josh Kerr vant på 3.45,34, noe som er britisk rekord.

3.45,60 ble Ingebrigtsens sluttid foran Nuguse på 3. plass. Nordmannens personlige rekord på mila er 3.43,73.

Etter løpet tok kamphanene Ingebrigtsen og Kerr hverandre i hånden. Ingebrigtsen ga også to tomler opp mot publikum, tilsynelatende fornøyd med løpet.

To ganger har Jakob Ingebrigtsen blitt slått i VM-finalen på favorittdistansen 1500 m. Nå vil han ta revansj ved å vinne OL-gull på 1500 og 5000 m. Du trenger javascript for å se video. To ganger har Jakob Ingebrigtsen blitt slått i VM-finalen på favorittdistansen 1500 m. Nå vil han ta revansj ved å vinne OL-gull på 1500 og 5000 m.

Grøvdal jakter rekord i neste løp

Etter en lengre høydeopphold i Flagstaff i USA var Karoline Bjerkeli Grøvdal tilbake på tartandekket tidligere i Diamond League-stevnet. Det ble en tung affære.

Hun måtte slippe allerede etter tre minutters løpetid.

– Jeg håpet egentlig at det ikke skulle skje. Karoline har nå havnet i den tredje gruppen. Det er litt tidlig i sesongen, og du kommer fra et langt høydeopphold, da er man litt «dieselkjørt», sier Rodal i det Grøvdal slipper.

Uforventet vinner - norske grøvdal langt bak Du trenger javascript for å se video.

Etiopieren Tsigie Gebreselama vant på tiden 14.18.76. Dette er også årsbeste i verden og ny personlig bestenotering.

Grøvdal endte til slutt på en 14.-plass med tiden 14.56,30. Hun har tidligere klart både EM-kravet og OL-kravet på 5000-meter.

– Jeg synes egentlig det er greit. Jeg visste at det kunne slå ute litt begge veier etter høyden. Dette er litt klassisk etter høyden, det kjennes litt tungt ut i starten også må jeg bruke tid på å kvikne til, sier Grøvdal til NRK.

– Heldigvis legger jeg ikke så mye i dette løpet, for det kjennes greit, sier hun.

Grøvdal løper allerede igjen under Bislett Games kommende torsdag. Der er målet å slå norgesrekorden på 3000 meter. Den tilhører Grete Waitz og lyder 8.31,75 minutter.

Ser du hva som er feil her? Du trenger javascript for å se video.

Satte «uplanlagt» verdensrekord

Diamond Leauge-stevnet i Eugene startet med en verdensrekord. Beatrice Chebet er tidenes første kvinne til å løpe under 29 minutter på 10.000 meter.

Hun lå klistret i ryggen til etiopiske Gudaf Tsegay til det gjensto litt under 2000 meter under 10 000-meteren under Diamond League-stevnet i Eugene i USA.

Da den regjerende verdensmesteren slapp lysharen, gikk Chebet forbi og avsluttet løpet på imponerende stil. Hun økte avstanden til lysharen og løp inn til verdensrekord på 28.54,14.

– Jeg er så glad. Jeg hadde ikke planer om å sette verdensrekord, men løp for å kvalifisere meg til OL, sier Chebet til NRK.

REKORD: Beatrice Chebet skrev historie i Eugene i kveld. Foto: AP

Kenyaneren angrer ikke på at hun bet seg fast i Tsegays rygg.

– Jeg fulgte henne, men kjente at kroppen var god. Jeg så at jeg kunne løpe et godt løp. Alt stemte. Klimaet, fansen, formen, forteller hun.