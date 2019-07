Det gikk nemlig ikke like fort som mange hadde håpet på forhånd på 1500-meteren.

Vinneren Timothy Cheruiyot løp faktisk forbi haren underveis i løpet. Dermed ble det ingen rekordtider i Monaco. Cheruiyot løp inn til seier på tiden 3.29,97.

– Det var nok haren som ikke gjorde jobben sin, kommenterer Jakob Ingebrigtsen.

Allerede før løpet spådde Gjert Ingebrigtsen at det ikke ville bli noen rekordtider i Monaco.

– Guttene er i bra rute, men det er en del andre faktorer som spiller inn, det ryktes at det er en del afrikanere som ikke har lyst å løpe fort. Og da er en del av forutsetningene lagt.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal påpekte også at det gikk litt for sakte.

– De har bestilt to sekunder lavere fart i dag kontra forrige helg i Lausanne. Jeg er litt usikker på om det er lurt, kommenterte han under sendingen.

Nytt kjempeløp av Jakob

Jakob Ingebrigtsen gjennomførte likevel et nytt godt løp og ble best av brødrene. Han endte på andreplass med tiden 3.30,47. Filip Ingebrigtsen ble nummer syv på tiden 3.30,82.

Dermed har 18 år gamle Jakob Ingebrigtsen for annen gang på en uke løpt på 3.30-tallet. Forrige fredag løp han på solide 3.30,16 under Diamond League-stevnet i Lausanne.

– Jeg er veldig stolt av å løpe på 3.30 igjen. Det er helt sykt. I fjor hadde jeg ett løp på 3.31,2. Nå har jeg to på rappen under 3.30,5. Jeg er i ekstremt bra form, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

– Det lover veldig bra for resten av sesongen, sier han.

For Fillip Ingebrigtsen gikk det ikke like fort i sommervarmen i Monaco.

– Jeg brukte litt for mange krefter underveis. Det var et greit løp, men ikke noe mer, tydeligvis, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

Jakob Ingebrigtsen ble nummer to i Monaco Du trenger javascript for å se video.

Jaget «drømmetid»

1500-meteren fredag var ikke en del av det ordinære Diamond League-stevnet. Likevel var flere av verdens beste 1500-meterløpere på plass i Monaco fredag, der det var forventninger om stor fart.

Kenyaneren Timothy Cheruiyot, som vant på 3.28,77 i Diamond League-stevnet i Lausanne sist fredag (årsbeste i verden) var et av mange store navn som stilte på startstreken.

Brødrene har ikke lagt skjul på at målet var å slå den norske rekorden på 3.30,01, satt av Filip Ingebrigtsen i Monaco for ett år siden.

Da var han bare to hundredeler unna å bli den sjette europeeren under den «magiske» grensen på 3.30,00. Og naturlig nok den første nordmannen til å løpe så fort.

Her er de fem europeerne som har løpt 1500 meter på under 3.30 Ekspandér faktaboks 1. Mo Farah, Storbritannia 3.28,81

2. Fermín Cacho, Spania 3.28,95

3. Mehdi Baala, Frankrike 3.28,98

4. Steve Cram, Storbritannia 3.29,67

5. Sebastian Coe, Storbritannia 3.29,77

Før fredagens konkurranse var begge brødrene i godt humør da de fikk spørsmål om rekordjakten.

– Jeg har tenkt å løpe bitte litt fortere enn i fjor, sa en selvsikker Filip, som i et intervju med NRK røpet at han har tenkt mye på de to hundredelene etter at han satte norgesrekorden.

Mo Farah er Europas raskeste med tiden 3.28,81.