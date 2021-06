Jakob Ingebrigtsen er syk – må droppe Bislett Games

– Jakob våknet med vondt i halsen, og det er konstatert at han har fått halsbetennelse, sier Gjert Ingebrigtsen i en pressemelding onsdag morgen.

Jakob Ingebrigtsen har hatt en imponerende start på sesongen, med seier i begge de to Diamond League-stevnene han har stilt opp i. Først vant han 1500-meteren i Gatedhead. Så vant han 5000-meteren i Firenze med ny europeisk rekord.

Torsdag kveld var det ventet at 20-åringen skulle utfordre europarekorden på en engelsk mil under Bislett Games. Men nå er det klart at han ikke kan stille, på grunn av halsbetennelse.

Dermed blir Filip Ingebrigtsen den eneste fra familien Ingebrigtsen som deltar på Bislett. Etter en trøblete sesongoppkjøring, skal han gjøe sin sesondebut på 3000 meter.

Henrik Ingebrigtsen har avbrutt sesongen på grunn av en delvis avrevet hamstring som måtte opereres.

Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under OL i Tokyo, og har seilt opp som den kanskje største favoritten på distansen etter at Timothy Cheuiyot sensasjonelt ikke klarte å kvalifisere seg for det kenyanske laget.

Forsøket på 1500-meteren går av stabelen 3. august, så Jakob Ingebrigtsen har god tid på å bli frisk til det.