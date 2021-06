– Han reiser ifra dem, unggutten fra Lura. Se på klokka, ny europarekord! 12.48,45! Han flytter den norske rekorden nesten 14 sekunder, brølte NRK-kommentator Jann Post da Ingebrigtsen gjorde unna oppløpet i Firenze.

Så segnet 20-åringen sammen etter sin kanskje største bragd så langt i karrieren, mens bror Henrik, som brøt løpet, kastet seg over ham.

– Europeisk rekord, og EPO-doperen Mohammed Mourhit er strøket av lista, og godt er det, konstaterte Jann Post.

Ingebrigtsen: – Crazy

– Det er «crazy». Jeg forventet å løpe personlig rekord i dag, men det er to år siden forrige PB. Jeg vet jeg har gjort det bedre på trening og mest sannsynlig kunne løpe under 13 minutter, men at det både ble europarekord og verdensledende er utrolig, sier Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

– Nå viser jeg at jeg kan løpe fort, så nå må jeg vise at jeg kan vinne medaljer. Jeg gleder meg virkelig til fremtiden, sier han.

Jakob Ingebrigtsen hadde ikke løpt 5000-meter siden VM-finalen i Doha 30. september 2019. Den gamle personlige rekorden på 13.02,03, som også var norsk rekord, ble satt i London 20. juli 2019.

Tatt i betraktning framgangen 20-åringen har hatt på 1500, 2000 og 3000 meter siden den gang, var det på ingen måte overraskende at det skulle bli ny norsk 5000-meterrekord.

Ikke desto mindre var det et imponerende løp det norske fenomenet leverte.

12.48,45 er altså den nye europarekorden. I en alder av 20 år har Jakob Ingebrigtsen dermed europarekord på 1500, 2000 og 5000 meter.

Det var lagt opp til en sluttid på 12.55. Det lå det også an til da siste hare ga seg rundt halvveis i løpet.

Da skrudde verdensrekordholder Joshua Cheptegei, som hadde antydet en tid på 12.40, like gjerne opp farten i front. Da ble det også strekk i feltet, og det så en stund an til at Jakob Ingebrigtsen.

Men 20-åringen bet tennene sammen og meldte seg på i teten med én kilometer igjen å løpe.

– Det er norsk idrettshistorie vi blir vitne til her nå, konstaterte Jann Post da.