Stortalentet innfridde forventningene, og tok sitt første utendørs NM-gull i seniorklassen. Men etter 400 meters full spurt, sviktet også beina totalt. Henriette Jæger forsøkte å reise seg, men falt ned igjen på tartandekket flere ganger.

– Det går bra, jeg er bare stiv, forklarer hun til NRK i knestående stilling.

– Kan du beskrive følelsen?

– Åhh. Helt borte. Jeg er jo lam i beina, jo. Det er sånn at når jeg setter meg ned så bare slokner beina helt. Så det tar litt tid før jeg kommer meg opp på beina igjen, sier 17-åringen og gliser.

KOLLAPS: Henriette Jæger lo av seg selv da hun ikke klarte å komme seg opp etter NM-gullet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Hun kom seg etter hvert opp, og bort til mor og trener Unn Merete Jæger.

– Hun tar seg 100 prosent ut hver eneste gang. Det var oppskriften i dag også, og så er hun ikke så vant til distansen, og dette er en melkesyretest, sier mor Jæger.

– Veldig uvirkelig

Jæger er egentlig sjukjemper, og i forrige uke satte hun verdensrekord i U18-klassen. I NM er det ikke mangekamp, og hun bestemte seg for å delta i 200 meter, lengde og 400 meter. Det selv om hun bare hadde løpt 400 meter én gang tidligere i karrieren. Fredag vant hun først forsøket, før det ble et suverent gull med tiden 52,90.

– Det er veldig gøy. Jeg tok et innendørs, så det er veldig gøy å gjenta det nå ute. Jeg hadde virkelig håpet å ta det på 400 meter, men det skal løpes, forteller hun.

– Det er stort, og selv om hun ikke er spesialist på distansen, så er hun gjennomtrent. Henriette er en fantastisk person, og også en stor idrettsutøver. Hun er rå, roser mamma, og legger til at datteren også løp 400 meter én gang som 10-åring.

OVERLEGEN: Henriette Jæger fra Aremark IF løp inn til seier på 400 meter kvinner foran Line Oppegaard t.v. fra Moss IL. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Hvordan er det å stille som favoritt i NM som 17-åring?

– Det er veldig uvirkelig egentlig. Hvis du tenker for et år siden var jeg ikke her i det hele tatt. Det er gøy og det legger et press på meg som jeg pleier å takle, så jeg tror egentlig det bare gjør meg bedre.

Trodde hun ble disket

Men hun var fryktelig nervøs før start. Og da det viste seg å være en tjuvstart idet pistolen gikk, trodde hun at hun ville bli diskvalifisert.

– Jeg skalv så mye i startblokka at jeg tenkte at de tok det som tjuvstart, men heldigvis gjorde de ikke det. Jeg var veldig nervøs. Jeg tror jeg aldri har vært så nervøs før et løp før, sier Jæger.

Men følelsen i beina, den var ikke helt ukjent.

– Både etter 800 og 400 blir det sånn. Jeg er jo sprinter, så beina er ikke vant til sånn her løping, men det går seg til etter hvert, sier Aremark-utøveren.

– Hvor lang tid tar det før du står på beina igjen?

– Jeg skal jogge ned nå, så nå begynner det å gå over.

Lørdag skal hun i aksjon på både lengde og 200 meter.

– Vi går «all in». Så får vi ta helgen som den kommer, sier moren og treneren.