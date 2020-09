Norsk 17-åring forbløffer verden og seg selv: – Litt sjokka

Det er en torsdag tidlig i september. Høstsola skinner på 17-åringen som bærer hekker ut på idrettsplassen i Aremark. Hun har akkurat kommet hjem fra skolen og skal i gang med enda ei treningsøkt sammen med storesøster Karoline.

Teknisk terping på hekk og lengde står på programmet.

Mamma Unn Merete er også på plass. Hun er trener.

Hekkene er ikke det eneste Henriette Jæger bærer. Hun bærer også på en drøm om å vinne store ting. OL-gull, for eksempel.

En mer kortsiktig drøm er å slå juniorverdensrekorden i sjukamp halvannen uke senere. Det er det hun helt konkret jobber mot.

VERDENSREKORD: Her fullfører Henriette Jæger den beste sjukampen som noen gang er gjennomført av en U18-utøver. Du trenger javascript for å se video. VERDENSREKORD: Her fullfører Henriette Jæger den beste sjukampen som noen gang er gjennomført av en U18-utøver.

Ettersom det allerede er gammelt nytt, kan vi med en gang avsløre at den drømmen skulle vise seg å gå i oppfyllelse. Med 2.11,37 og ny personlig rekord på 800 meter fullførte hun tidenes beste sjukamp i U18-klassen. Den nye verdensrekorden lyder på 6301 poeng.

– Jeg får litt samme følelsen som med Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen, at de veldig sjelden skuffer, sa Vebjørn Rodal etterpå.

«Enda en dyrebar ungdom å følge»

Rodal har selv begått den kanskje største bragden i norsk friidrett med OL-gull på 800 meter i 1996. De siste årene har nettopp Warholm og brødrene Ingebrigtsen markert Norge på det globale friidrettskartet.

Det går ikke upåaktet hen at Norge nå også har et kvinnelig supertalent på gang.

«De er få, men de er fryktelig gode, disse nordmennene. (...) Jæger ble 17 år så sent som i slutten av juni, men viste sitt store potensial ved å slå U18-verdensrekorden i mangekamp,» skriver den italienske friidrettsavisen QA.

«Prestasjonen til Warholm og Ingebrigtsen har de siste årene satt friidrett i søkelyset i Norge, og nå landets friidrettsfans enda en dyrebar ungdom å følge i Henriette Jæger,» skriver Det europeiske friidrettsforbundet.

Det var karrierens siste sjukamp med juniorredskaper (lettere kule og spyd, lavere hekker), og det markerer et helt naturlig skille. 2020 var året da Henriette Jæger ble voksen som idrettsutøver, og det har gått fort.

– Jeg begynte med friidrett da jeg var fire år. Da var det mer lek og moro, og det var det vel helt til jeg var 14–15 år. Da begynte jeg å bli god og begynte å få greie resultater i konkurranser, så da begynte vi å skjønne at her er potensialet stort, forteller hun.

60 METER ER NOK: Det er ikke løpebane rundt fotballbanen i Aremark, men Henriette Jæger får utrettet mye på ei 60 meter lang stripe. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Sjokkresultatet

Faktum er at det store potensialet var lett synlig allerede mens idretten bare var lek og moro. Henriette Jæger var bare 14 år da hun tok bronse på 200 meter i innendørs-NM. NM for senior, altså.

Etterpå har hun spist norske aldersrekorder til frokost, lunsj og middag, og i fjor sommer tok hun sølv i sjukamp i ungdoms-OL, noe som mildt sagt ga mersmak.

– Det morsomste jeg vet er nok å reise rundt med landslaget på mesterskap, og møte andre på min egen alder som også driver med friidrett, sier hun.

2020 startet med gull både på 60 meter og 200 meter i innendørs-NM, mens hun fortsatt var 17 år. Utover våren, sommeren og høsten har de personlige rekordene kommet på løpende bånd. Hun har «perset» i 17 øvelser. Flere ganger i mange av dem.

BEST BLANT DE VOKSNE: 16 år gammel viste Henriette Jæger ryggen til seniorene Helene Rønningen og Elisabeth Slettum i innendørs-NM. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Hun har årsbeste i Europa i U18-klassen på 100, 200 og 400 meter, lengde, sjukamp med juniorredskaper og sjukamp med seniorredskaper.

Den mest oppsiktsvekkende enkeltprestasjonen fant sted i Trondheim 22. august. For første gang i karrieren stilte hun til start på 400 meter. Hun blåste fra konkurrentene og vant på 52,52. Med det er hun fjerde raskeste norske kvinne i historien.

«Henriette Jæger (f. 2003) er et enormt talent,» konstaterte Steven Mills, som er journalist i Athletics Weekly, på Twitter.

Etter løpet i Trondheim slet hun også selv med å forstå hva som hadde skjedd.

– Jeg var litt sjokka da jeg hørte at det var 52,52. Jeg hadde ikke sett den helt komme, sier hun.

– Det var litt overraskende. Vi hadde kanskje sett for oss 53-tallet, men 52,52 hadde vi kanskje ikke helt sett komme, sier mamma Unn Merete.

FAMILIESATSING: Henriette Jæger har mamma som trener og storesøster Karoline (19) som treningspartner. Karoline satser på tresteg. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Nesten helt sikker

Tiden gjør at Henriette Jæger er nest best i verden i U18-klassen i år – og nummer fire på U20-statistikken.

– Jeg er ikke 400-meterløper, jeg trener ikke noe for det, så da er det litt sjokkerende, erkjenner supertalentet.

Akkurat dette har gitt henne litt å tenke på. For det tyder jo på at hun har et enormt potensial i en øvelse som ikke er blant de sju øvelsene som utgjør en mangekamp.

For er mangekamp da det riktige å satse på? Hennes eget svar vitner om en antydning til usikkerhet.

– Jeg er ikke hu ..., sier hun, uten å fullføre « ... prosent sikker».

Blikket flakker.

– Jo, jeg er ganske sikker. Det er mangekamp jeg har lyst til å drive med. Jeg liker å trene til mangekamp. Så om det blir mangekamp eller noe annet, det vet jeg ikke, men jeg kommer fortsatt til å trene mangekamp.

Det er også en annen ting som taler litt imot mangekamp. Hun har nemlig den samme svakheten som Karsten Warholm hadde som ung og lovende mangekjemper. Hun får ikke skikkelig dreis på spydkast.

Eplet som falt et stykke fra stammen

Det som er litt spesielt, er at mamma Unn Merete faktisk har seks NM-gull i kastøvelser. To av dem i nettopp spyd.

– Vi har klødd oss i huet på mange ganger, sier Unn Merete Lie Jæger.

Hun ser bort på datteren. Begge ler.

– Jeg har pleid å si at det jeg hadde av raskhet i armen, det har vel hun fått i beina. Det kom litt annerledes der. Men jeg har veldig tro på at Henriette kommer til å kaste lenger i spyd etter hvert. Jeg tror ikke resten av kroppen henger helt med i forhold til kapasiteten som egentlig er der, sier hun.

– Hvordan opplever du at hun er til å terpe på tekniske detaljer i kastøvelser?

– Det er en tålmodighetsprøve innimellom, det. Hvis hun ikke får til ting, så er det ikke alltid humøret er like bra. Men det har blitt veldig, veldig mye bedre de siste par åra enn det det var før.

Det skal også sies at mor også har to NM-gull i lengde, riktig nok uten tilløp. Så om eplet falt et stykke fra stammen, landet det i hvert fall i samme hage.

MAMMA SOM SJEF: Mamma Unn Merete styrer Henriette Jægers trening. Det hender det blir diskusjoner. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Ja, de krangler

Multitalentets moderlige opphav understreker at det ikke er noe poeng for henne at Henriette Jæger skal drive med kast og mangekamp. Det viktigste har hele veien at treningen skal være allsidig.

Allsidighet og utvikling har da også vist seg å gå hånd i hånd, og Henriette Jæger har trivdes, og trives godt, med å ha mamma som trener.

– Mamma kjenner meg jo ekstremt godt, hun er den personen som kjenner meg best, så hun vet hele pakka, søvn, kosthold, trening, hvor mye jeg tåler og sånn. Og så kan vi jo alltid bli enige om hvordan jeg trener. Det er ikke bare hun som bestemmer, vi blir enig, sier hun,

– Men det har sine ulemper også, da. Det blir ofte krangling på trening og jeg er ikke redd for å si ifra, sier 17-åringen.

– Det kan vi trygt si, ja, bekrefter trenermammaen.

Krangling blir det ikke den dagen NRK er på besøk. Men tilløp til meningsutveksling er det:

«Du satser for nære hekken, vi må få deg lengre fra hekken!»

«Men når jeg får stor fart inn, kan jeg ikke bestemme når jeg skal satse på hekken!»

«Da må du korte inn bitte litt der, kjøre litt kortere steg de første stegene inn, det klarer du!»

TERPER TEKNIKK: Når NRK er på besøk, jobber Henriette Jæger med å endre satspunktet før hekkene. Det skal sikre henne nye tideler på veien mot verdenstoppen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Bedre enn den beste

På vei mot verdensrekorden i Moss løp hun 100 meter hekk 38 hundredeler under sin personlige rekord. +2.7 i medvind gjør at tiden ikke blir offisielt godkjent, men kan likevel antyde at Henriette Jæger er en ny liten detalj nærmere å bli verdens beste også som senior.

For det er naturligvis det hun har lyst til å bli. Carolina Klüft ble verdensmester i sjukamp som 20-åring og olympisk mester som 21-åring.

Henriette Jæger er 21 år når det er OL i Paris. Dit har hun naturligvis tenkt seg.

– Jeg sier ikke at jeg kommer til å vinne der. Bare å være med, hadde vært gøy. Men å kjempe om medalje, det vet man ikke, sier hun.

Utenkelig er det likevel ikke. I fire av sju øvelser har Henriette Jæger en bedre personlig rekord enn det Klüft hadde det året hun fylte 17.

KVINNEN Å SLÅ: Belgiske Nafi Thiam er regjerende olympisk i sjukamp. Henriette Jæger har allerede bedre personlig rekord enn Thiam på både 200 meter og 800 meter. Foto: DAMIEN MEYER / Afp

Det samme viser en sammenligning mellom Jæger og regjerende olympisk mester Nafi Thiam. På 200 meter og 800 meter har det norske supertalentet faktisk bedre pers enn Thiams nåværende personlige rekorder.

Samtidig er Henriette Jæger klar over at ingenting kommer enn seg selv. Det er de daglige øktene på idrettsplassen i Aremark, og i idrettshallen ved siden av, som avgjør om hun blir den neste store eller om hun ender som «hun med aller juniorrekordene».

– Det er mange eksempler på mange som har vært god tidlig og ikke fått det til som senior, så vi utelukker liksom ikke det. Vi prøver å jobbe teknisk øvelse for øvelse, og tenker ikke så langsiktig. Vi tenker mer sesong for sesong. Målet mitt nå var å perse litt i lengde, perse litt i høyde og så videre. Det var ikke å løpe 52 på 400, liksom.