Iversens beskjed til Northug: – Ring Løfshus og be på dine knær

I løypene der Northug herjet og ble VM-konge i 2015, gikk Iversen lørdag inn til en 31. plass på 15 km klassisk fellesstart under verdenscupfinalen i Falun.

Et skuffende resultat, men Iversen ligger uansett meget godt an blant verdens beste langrennsløpere sammenlignet med Petter Northug. Tidligere på dagen endte Northug helt nede på 97. plass i Birkebeinerrennet.

Før sitt eget løp rakk Iversen å snakke med Northug på telefonen.

– Det beste klassiskrennet han har gått i år, sa han. Det sier kanskje litt om hvor han står, sier Iversen til NRK.

– Har litt å lære av meg

– Sier han noe om framtida?

– Ja, vi snakker litt om det. Det blir spennende å se hva som skjer med Petter, men per dags dato er han en liten halvtime bak de beste skiløperne i verden. Han får ta en runde med seg selv og finne ut hva han virkelig vil.

– Vet du om han vil fortsette?

– Det vet jeg ikke. Jeg tipper han vil og jeg tipper kanskje han gjør det, men han må kjenne litt på det, bruke tida og finne ut av det. For skal han satse, så må han satse for fullt. Det er unggutter både fra Sibir og Byåsen som har satt en ny standard, så da må han virkelig ville det, sier Iversen og sikter til Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov som har vunnet hvert sitt løp i verdenscupfinalen i Falun.

– Hvor mye har du trent sammen med Northug det siste året?

– Det er lite. Jeg må vel bare invitere. Han har litt å lære av meg også, og jeg synes han burde vært med oss landslagsløperne litt mer, sier han.

ÅRSBESTE: Petter Northug var sjanseløs i Birkebeinerrennet, men mente ifølge Emil Iversen likevel at han gjorde sitt beste renn i klassisk denne vinteren. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Landslaget den eneste muligheten

– Må han være litt mer ydmyk i forhold til at ha kanskje trenger ny input hvis han skal tilbake?

– Jeg tror han har bra kontroll. Han vet egentlig hva som må gjøres, og så har det kanskje gått litt skeis med litt for mye høydetrening, og det er risikabelt. Han har bra peiling. Men det koster og man må være motivert hvis man skal gjøre det, sier Iversen.

– Bør han ringe Skiforbundet og si at han vil på landslaget?

– Hvis han har lyst til å fortsette på ski, er nok det den eneste muligheten. Da får han ringe Vidar Løfshus og be på sine knær, så får han komme inn på et lag. Da må han være motivert for å bidra og være på lik linje med alle andre. Da er det håp, men det krever sin mann.

Skal overtale Northug

– Hva er sjansen for at han gjør det?

– Jeg vet ikke. Men jeg skal bruke en måned eller to på å prøve å få ham med, sier Emil Iversen.

Petter Northug brøt som kjent med landslaget etter VM i Val di Fiemme i 2013 og har hatt sitt eget opplegg de siste fem sesongene. Det har virket helt usannsynlig at han noen gang skulle ønske seg tilbake på landslaget.

Forholdet mellom Northug og landslagsledelsen har også vært anspent denne vinteren. Northug har følt seg urettmessig vraket til flere viktige skirenn, blant annet Tour de Ski.

Nå er spørsmålet om han er sportslig kvalifisert om han skulle gjøre helomvending.

Northug svarte ikke på spørsmål fra media etter lørdagens renn.