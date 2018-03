Northug såvidt foran Bjørn Dæhlie (50)

– Er han tilbake i form, kan det blir moro for ham. Er han ikke i form, blir det neppe noe gøy, sa dagens andremann på Birken, Tord Asle Gjerdalen i går kveld.

Tema var Petter Northug, som overraskende og på kort varsel meldte seg på årets Birkebeinerrenn. De store kanonene gledet seg til å se Northug igjen, men Gjerdalen advarte mot et sterkt startfelt.

Og trønderen fikk det tøft i løypene. Halvveis lå han elleve minutter bak, og luka opp til vinneren Andreas Nygaard ble større og større.

I mål var avstanden over tjue minutter. I Fredagsbirken gikk den gamle langrennskongen Bjørn Dæhlie (50) inn til seier, med tiden 2.59.12. Den tida slo Northug såvidt, med 2.57.48.

Det holdt til en 97. plass. Etter rennet dro han rett fra stadion, uten å snakke med noen, og uten å svare på spørsmål.

– Overrasket over at han kom

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn var først og fremst overrasker over at han stilte til start.

– Det var lite som tydet på at han skulle starte, så det ble bestemt på kort varsel, hørtes det ut for. Det er krevende for ham å gå i en trasé som krever høy kapasitet, og han var jo kjørt av lasset tidlig, så vi fikk ingen gode svar på om Northug er i rute eller ikke, sier han til NRK.

– Jeg har også hørt at han bruker Birkebeinerrennet som oppkjøring til Storlirennet i morgen, så får vi se om han går fortere der, sier han.

– Stor jobb foran seg

Bjørn mener det er viktig for Northug å få en god avslutning på en svært dårlig sesong, der Mosvikløperen mistet store mengder både trening og konkurranser

– Det er viktig å smake litt på det i løpet av denne sesongen, så han har litt å gå etter fram mot neste sesong. Det er ikke avgjørende om han henger med eller ikke her, men det viser i hvert fall at han har en stor jobb foran seg om han skal slåss med Klæbo, Sundby og co neste vinteren, sier han.

– Tror du disse opplevelsene påvirker om han satser videre?

– Nei, jeg tror egentlig det at han stiller til start er et tegn på at han synes det er artig å gå skirenn og vil være med i det livet han trives så godt med, sier Bjørn.

Han mener det ikke er kritisk at sluttida lå såpass nært Bjørn Dæhliess fra Fredagsbirken.

– Vi vet ikke hvor sammenlignbart det er, og sjøl om Bjørn Dæhlie er nær nå, tror jeg Northug har større sjanse til å komme i VM-form til Seefeld enn Bjørn Dæhlie, sier Bjørn.

Det siste var nok helst en spøk.