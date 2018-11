Iversen krevde endringer: Følte seg glemt i planene på samling i fjor

Forventningene til Meråker-gutten før rennene på Beitostølen er skyhøye. Iversen gidder heller ikke overfor NRK å legge skjul på at tingenes tilstand er mer enn bra.

– Jeg kan jo si... Jeg er egentlig i j**** bra form. Jeg har vært det. Jeg vet også såpass at det ikke er noen garanti. Men treningen og formen er veldig bra, melder han.

– Jeg har kjent Emil i noen år. Uten at jeg skal gå ut for høyt så er han på et høyere nivå enn tidligere. Mye av testene tyder på det, lyder det fra allroundtrener Eirik Myhr Nossum.

Nytt kallenavn?

SESONGKLAR: Emil Iversen, her fra løypene på Beitostølen en gang denne uken. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Lagkompis Hans Christer Holund forteller at Iversen for første gang har vært best og «vunnet» en elghufs-økt i oppkjøringen til vinteren. Elghufs er intervall-løping i motbakke med staver.

– Jeg har hevet meg ganske mye på enkelte ting. Elghufs er elgfhus. Det er ingen garanti. Jeg har trua på det jeg har gjort. Det blir spennende om «Feite-Ivers» får nytt kallenavn denne vinteren, sier Iversen – og viser til kallenavnet han ga seg selv, angivelig fordi han var «rund og talentløs» da han var yngre.

Mistet noe av seg selv

Iversen forteller at nøkkelen i årets oppkjøring har vært å finne tilbake til seg selv. Han kjente i våres, etter OL-sesongen, at det manglet én prosent eller to. Han følte han ikke tok noen steg videre. Det resulterte i en grundig evaluering.

27-åringen innrømmer at han, som har gode farts- og sprintegenskaper, mistet noe av seg selv ved å trene likt som allroundløpere med ekstreme utholdenhetsegenskaper, som Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Martin Johnsrud Sundby.

For hans egen del handler justeringene om mer trening med sprinterne. Trening i mer kupert terreng i kombinasjon med motbakker. Sist sesong føler han at det kun var «oppover og langt» da laget trente. «Det er mer variasjon, litt annen filosofi på allroundlaget. En perfekt middelvei nå», slår Iversen fast.

SISTE TEST: Emil Iversen (venstre) og allroundtrener Eirik Myhr Nossum, her under en trening torsdag, dagen før første renn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hevder han ble glemt

For han sier det ikke er tvil om at det var og er litt vanskelig å forsøke å gjøre ting på eget vis på allround-laget. Han vurderte å bytte til sprintlaget før sesongen.

– Ut ifra det jeg så gjennom i fjor, så ble nok jeg og Finn-Hågen (Krogh) glemt i samlingsplanene. Det (endringene) var et krav fra min side hvis jeg skulle være på det laget, sier han.

Iversen viser til et eksempel under denne Beitostølen-uken hvor lagkamerat Didrik Tønseth stod opp klokken 07.00 og gikk fire timer på ski. Iversen stod opp klokken 08.00 og gikk tre timer. Slike detaljer kan få en utøver som ham selv til å føle seg dårligere, mener Iversen.

– Men får du de gode øktene som jeg har nå, så hjelper det utrolig. Men det kan være vanskelig på det laget. Det er ekstremt på det med timer, det er mye halvjevnt og hardt. Det er målsettingen hele tiden. Men så går ikke de sprintrenn heller, det gjør jeg. Så jeg må tenke litt på det også, sier Iversen.