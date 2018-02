Føler utviklingen har stoppet – vil gjøre som Klæbo

– Jeg har hatt en helt grei sesong, men jeg føler at jeg ikke har klart å ta noe steg videre. Jeg føler at jeg har mer i meg, så jeg må bare finne en måte å finne det fram på.

Emil Iversen står i intervjusonen i Pyeongchang og oppsummerer sitt første OL.

– Åttende og tiende er ingen «høydare», men det var det jeg fikk til, konstaterer han.

Tiendeplassen på femmila var egentlig en opptur sammenlignet med åttendeplassen på sprinten, der Iversen var en medaljekandidat. Han fikk ikke gå noen av stafettene.

– Hva som skjer på sprinten, det vet jeg egentlig ikke. Det overrasker meg. Sett i ettertid har jeg lyst til å si at jeg ikke hadde de beste klassiskskiene. Men alt skal klaffe for min del om jeg skal være god nok til å kjempe om medalje. Da må jeg ha best ski av dem jeg går mot. Har jeg litt dårligere enn andre, blir det tøft, konstaterer han.

Inspireres av Klæbo

Å være avhengig av at andre har dårlige ski, er naturligvis et ugreit utgangspunkt. Derfor synes Iversen også de er ugreit at han ikke har blitt en bedre skiløper siden i fjor.

Derfor vil han nå gjøre endringer i treningsopplegget. Inspirasjon finner han hos 21-åringen som ble OL-konge i langrenn med tre gull i Pyeongchang, Johannes Høsflot Klæbo.

– Man lærer mens man lever og gjør seg erfaringer. Vi vi har fått ei ny stjerne i en unggutt som er veldig til inspirasjon. Han har kanskje gjort det litt annerledes enn oss, og jeg er veldig for den filosofien han har, så det blir kanskje å gjøre litt mer som han har gjort, sier Iversen.

– Og hva er det?

– Jeg kan si det sånn at det er ganske mye mindre høyde, mer hjemme og litt mer tøffe intervalløkter.

TILSKUER: Johannes Høsflot, Niklas Dyrhaug, Emil Iversen, Leif Kristian Nestvold-Haugen, Sebastian Foss Solevag og Henrik Kristoffersen på plass for å se de norske hockeygutta under OL, men Iversen måtte også se flere av langrennsøvelsene fra sidelinjen. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Mangler kapasitet

Klæbo er en del av sprintlandslaget, men har i store deler av sesongen kjørt et eget opplegg med morfar Kåre Høsflot som trener. For eksempel har ikke Klæbo et eneste døgn på høydesamling.

Målet med treningsomleggingen er åpenbart:

– Det er å heve kapasiteten, det mangler litt på det i år, fastslår Emil Iversen.