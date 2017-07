Villar suspendert i ett år

Spanias fotballpresident Angel Maria Villar er suspendert i ett år av den spanske idrettsdomstolen etter at han ble arrestert i en opprullende korrupsjonssak. Det bekreftet lederen av domstolen, Jose Ramon Lete, tirsdag. Villar er mistenkt for å ha arrangert kamper for Spanias landslag som har gitt hans sønn Gorka økonomiske fordeler i form av lukrative forretningsavtaler.