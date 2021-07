Det måtte nemlig straffesparkkonkurranse til for å skille de to fotballgigantene. Federico Chiesa sendte Italia i ledelsen etter en times spill, men innbytter Álvaro Morata utlignet for Spania bare ti minutter før full tid.

Spania-keeper Simón tok med seg en mektig opplevelse fra straffekonkurransen mot Sveits i kvartfinalen, og keeperen fikk også en drømmestart da han reddet forsøket fra Manuel Locatelli.

Det hjalp imidlertid lite da Dani Olmo svarte med å skyte himmelhøyt over, og dermed var lagene like langt.

Etter to fulltreffere fra begge lag var det nettopp Morata som skulle svi det fjerde straffesparket for Spania.

Dermed fikk Jorginho en gyllen mulighet til å avgjøre semfinalen, og det gjorde han med sitt sedvanlige, iskalde «hopp».

Simón gjorde et utfall til høyre, og Jorginho kunne derfor trille ballen i motsatt hjørne.

– Hvordan kan man gjøre slik når det er så mye press? Han avventet og så hvor Simon gikk, og det krevet mye mot for å ta en slik straffe, men kan klarte det, sier tidligere Premier League-storscorer Chris Sutton.

Sutton var heller ikke den eneste som lot seg imponere. «En av de kaldeste straffene du noen gang vil se», skriver fotballbladet FourFourTwo.

Morata til unnsetning

Luis Enrique hadde gitt Morata tillit igjen og igjen til tross for kritikk i hjemlandet, men Spania-sjefen overrasket med å henvise Morata til benken da det gjaldt som mest.

Kanskje ante Enrique at en sulten Morata kunne endre kampbildet. For det var i alle fall det 28-åringen gjorde.

Morata var både høyt og lavt og plaget sine rutinerte Juventus-kolleger Giorgio Chiellini og Leonardo Bonucci.

Selv om Spania beholdt grepet om kampen, bølget den frem og tilbake. Spanjolene styrte banespillet, mens Italia kontret da de fikk sjansen.

Derfor var det på mange måter typisk at det var Spania som skulle utnytte en kontringsmulighet. Uromomentet Morata ble satt opp i mellomrommet og spilte vegg med Dani Olmo, som slo en perfekt vektet stikker til 28-åringen.

Her, alene med Gianluigi Donnarumma, gjorde spissen ingen feil og trillet inn reduseringen som sikret ekstraomganger:

Morata utligner for spania Du trenger javascript for å se video.

– Ord kan ikke beskrive det

Det var altså Italia som skulle ta ledelsen etter 60 minutters spill. Ciro Immobile jaget en lang ball i bakrom, og Aymeric Laporte trodde nok han hadde avverget med en strålende sklitakling.

Bak kom imidlertid Federico Chiesa spurtende. Juventus-spilleren snappet opp ballen, dro seg innover og skrudde ballen rundt Unai Simón .

Keeperen rakk ikke annet enn å løfte venstrearmen og følge ballen med blikket:

Chiesa sender Italia i ledelsen Du trenger javascript for å se video.

– Ord kan ikke beskrive det jeg føler nå. Det var en tøff kamp, Spania var strålende i kveld, men vi skal tilbake 11. juli og spille finale, sier Chiesa etter kampen, ifølge BBC.

– Da Locatelli bommet på den første straffen, beholdt alle roen og sa: «Vi kan klare det». Samholdet hjalp oss i det øyeblikket, legger han til.

Spansk dominans og nesten-tabbe

Spania (67,5 prosent) og Italia (56,1 prosent) har hatt mest ballbesittelse så langt i EM, og derfor var på det på forhånd knyttet spenning til hvem som fikk kampen inn i sitt spor.

Svaret var Spania, som dominerte banespillet og skapte flest farligheter. Den kreative kraften kom fra Barcelonas 18 år gamle magiker Pedri, som var både tredje og nest sist på sjansene til Mikel Oyarzabal og Dani Olmo.

Skuddet fra sistnevnte tvang frem en strålende redning fra Gianluigi Donnarumma, som nærmest ventet på skuddet nede i det høyre hjørnet.

UNIKT TALENT: 18 år gamle Pedri. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Faktisk var Pedri den eneste spilleren som traff på samtlige pasninger (31) i løpet av førsteomgang, ifølge BBC.

Italia har vunnet mange fotballhjerter med sitt intense press under EM, men mot spanjolene slet de lenge med å vinne ballen i farlige posisjoner.

Like før pause ble det imidlertid skummelt da Lorenzo Insigne og Emerson kombinerte på venstresiden, men avslutningen fra sistnevnte ble presset over tverrliggeren.

Den aller største Italia-sjansen kom da Simon feilberegnet en langpasning totalt. Igjen ble Emerson spilt gjennom, og da en utrusende Simon ikke rakk frem i tide, var det kun oppofrende spanjoler som hindret italiensk ledelse allerede etter 21 minutter:

Unai Simon på «bærtur» Du trenger javascript for å se video.

Tirsdagens semifinale var fjerde gang på rad de to nasjonene møttes i cupspillet i EM. Spania vant kvartfinalen i 2008 (straffespark) og finalen i 2012 (4-0), mens Italia har slått tilbake med 2-0 i åttedelsfinalen i 2016 og nå straffeseier i semifinalen.

Dette er faktisk første gang Spania har tapt en EM-semifinale.

Nå er det Italia som møter enten England eller Danmark i finalen 11. juli.