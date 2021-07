Det hele måtte avgjøres på straffekonk etter at Jordi Alba og Xherdan Shaqiri hadde scoret ett hver.

Og det var flere profiler som bommet underveis, og nivået var langt fra like bra som forrige gang Sveits var med i en straffekonk. Da sendte de Frankrike ut etter å ha satt alle sine straffer.

De traff bare på ett straffespark. Spania bommet også, og satte tre av fem straffer.

– Jeg er skikkelig stolt av laget. Straffer er litt 50/50, og jeg var nervøs da jeg så straffekonken. Jeg mener vi bare var litt uheldige i dag, sier Xherdan Shaqiri til Uefa etter kampen.

Sveits-keeper Yann Sommer kunne fort blitt kampens store helt med en rekke redninger. Men slik ble det altså ikke til slutt.

– Det er ikke lett å stå her nå. Jeg er stolt av laget. Vi var ti mot elleve mot et bra lag. Så jeg er ekstremt stolt, sier Sommer.

Sveits' trener Vladimir Petkovic fortalte til pressen etter kamp at Ruben Vargas, en av sveitserne som bommet, har det fint til tross for at han tok til tårene etter kampen.

– Han har det helt greit, men lærer av situasjonen. Det er et vanskelig øyeblikk der vi var ordentlig slitne. Det er tøft mentalt å forberede seg på straffekonk, sier Petkovic.

Tidligere landslagsprofil Steffen Iversen var kritisk til de to lagene etter kampen.

– Det var helt krise. Det var fryktelig dårlige straffer. Det var noen gode, men fire-fem forferdelige straffer, sa Iversen i NRKs studio.

Foto: Kirill Kudryavtsev / AP

Det var Mikel Oyarzabal som sendte Sveits ut av EM. Nå venter enten Italia eller Belgia i semifinalen for spanjolene.

Spania kritiseres

Spania fikk krass kritikk før den tid, spesielt i løpet av de første 90 minuttene av kampen. Da var det få som lot seg imponere over spanjolene.

I ekstraomgangene skapte de mer, men det ebbet til slutt ut til straffekonk og til slutt seier for forhåndsfavorittene.

Foto: Kirill Kudryavtsev / Reuters

– Det er et sirkus. Spanias andre omgang var grusom, sa fotballekspert Guillem Balague til BBC.

Han fortsetter:

– Vi er ikke bedre enn dette. Det er dette vi har. Vi har et lag som ikke kan skåre mål, men som slipper dem inn.

La Liga-ekspert hos Viasport, Petter Veland, mener at ikke Spania fortjener all kritikken de har fått.

– Det er ikke Spania, eller laget som leder, sitt ansvar å underholde supportere og TV-seere. De skal jobbe for å få seg videre. Alle som kjenner til Spania og deres måte å spille landslagsfotball på vet at de forsvarer seg ved å holde ballen i laget, sier han og legger til at det ikke alltid er så underholdende og at han gjerne skulle sett dem gnistre mer.

Veland påpeker også at Sveits er en tøff motstander som tross alt slo ut Frankrike i åttedelsfinalen.

Tidligere England-spiss Dion Dublin sier seg enig i kritikken. Han mener at spanjolene kan slite i semifinalen.

– Sveits gjorde jobben. Man kan ikke forsvare seg for alltid. Spanjolene har imidlertid gjort det vanskelig for seg selv i kveld, men de kom seg gjennom til semifinalen, hvor de ville være. Men skal de gå lenger enn det må de være bedre enn de var i dag, sier Dublin til BBC.

Heller ikke NRKs kommentatorer mente det var festfotball vi fikk servert i St. Petersburg.

– Jeg er overrasket over alle de upresset feilene Spania gjør, sa Drillo underveis.

– Jeg tror ingen som heier på Spania er fornøyd med det de har sett av dette laget, sa Stabrun Smith.

Etter en liten periode med balltrilling fra Spania, fikk de et hjørnespark. Ballen gikk ut til Jordi Alba, som stod plassert utenfor sekstenmeteren. Han banket til, og ballen gikk via en sveitser og bak en utspilt Yann Sommer.

Rødt kort kan ha avgjort

Spania fortsatte å ha mye ball, men Sveits fikk noen halvsjanser på kontringer og hjørnespark, men Spania-keeper Unai Simon holdt stadig nullen.

– At Sveits legger seg bakpå og ikke bruker krefter hadde jeg forventa. Jeg er mest skuffet over Spania som ikke drar opp tempo og skaper veldig lite, sa Drillo.

Andre omgang startet også med lavt tempo. Det virket som om trener Luis Enrique var misfornøyd, for han tok ut Sarabia i pausen, mens Morata ble byttet ut før timen var spilt.

Men da det så ut til at Sveits hadde lite å svare med, så våknet de plutselig. Laporte og Torres var uheldige og klarte ikke å kontrollere ballen i et farlig område. Remo Freuler plukket opp den løse ballen, og dyttet den videre til Xherdan Shaqiri, som satte inn 1–1.

Og nevnte Freuler skulle havne i fokus litt senere. Han taklet Gerard Moreno i stor fart med strake bein, og dommer valgte å gi ham direkte rødt kort.

Roman Freuler får direkte rødt kort Du trenger javascript for å se video.

Det kunne nok diskuteres om var riktig beslutning.

Uansett vil nok mange hevde at det røde kortet spilte inn da Sveits røk ut. For de imponerte i perioder, men etter utvisningen hadde de ikke særlig å by på.