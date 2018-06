Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Bom, bom og atter bom. Det ble fasiten for Island mot Kroatia, og dermed fortsetter VM uten sjarmlaget fra sagaøya.

For der Kroatias Milan Badelj var effektiv og sendte favorittene foran rett etter sidebyttet, sløste både Birkir Bjarnason, Birkir Bjarnason og Sverrir Ingi Ingason med flere gigantmuligheter.

Det koster Island dyrt.

Utligning på straffe

Etter å ha blitt stoppet av målvakt Lovre Kalinić, tverrliggeren og det kroatiske forsvaret i tur og orden, fikk etter hvert Island et straffespark på grunn av hands i boksen. Det ekspederte Gylfi Sigurdsson til 1-1, og med et kvarter igjen av kampen lå alt til rette for maks spenning hele veien inn.

På det tidspunktet trengte Island kun ett mål for å gå videre fra gruppa, men Ivan Perišić knuste Islands sluttspilldrøm i kampens siste ordinære spilleminutt.

– De har gjort en hederlig innsats. De går ut av dette med flagget til topps, oppsummerer NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

– Fotball er herlig, altså. Snakk om spenning, legger han til.

Enorme sjanser

Kroatia har vist klasse hittil i VM, men på Rostov Arena var islendingene helt på høyde med verdensstjernene på motsatt banehalvdel. Heimir Hallgrímssons mannskap forsvarte seg mesterlig den første halvtimen, og mot slutten av omgangen begynte også det offensive spillet å sitte.

Bare se hvor nær Aron Gunnarsson var ved å sende Island i føringen sekunder før pause:

