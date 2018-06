Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Lionel Messi så ut til å ha hodepine allerede før avspark mot Kroatia. Kanskje ikke så rart, etter misbrukt straffe og bare ett poeng i åpningskampen mot Island.

MYE Å TENKE PÅ: Lionel Messi ser ikke akkurat ubekymret ut på bildet som ble tatt før kampstart. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

Gjennom to ganger førtifem minutters spill, var Diego Armando Maradona omtrent mer synlig på tribunen enn Messi var på det grønne gress.

I kveld har Argentina grunn til å gråte for begge.

Grunn til å gråte har også keeper Wilfredo Caballero, eller «Taballero», som han raskt ble kalt på Twitter etter sin famøse aksjon i det 53. minutt.

– Fælt å se på

Han skulle bare få ballen vekk, en tilsynelatende ukomplisert oppgave for en keeper i VM-klasse.

I stedet serverte han en lompe rett på Ante Rebic, som takket og bukket med å klinket inn 1–0 for Kroatia med et herlig volleyskudd.

– En elendig utførelse, han skal bare lempe den over på stopperen sin. Det er fælt å se på, for det endrer hele kampen, konstaterer Carl-Erik Torp i NRKs studio.

SÅNN SKAL DET IKKE GJØRES: Wilfredo Caballero gjør en tabbe man ikke kan gjøre i VM. Du trenger javascript for å se video. SÅNN SKAL DET IKKE GJØRES: Wilfredo Caballero gjør en tabbe man ikke kan gjøre i VM.

Utklasset

Argentina gjorde et tafatt forsøk på å svare, men klarte det ikke. I stedet gikk de fullstendig i oppløsning bakover på banen.

Etter 79 minutter fikk en sørgelig upresset Luka Modric sette inn 2–0. Skuddet fra drøyt 20 meter var strålende, men ikke utagbart for Caballero.

På overtid satte Ivan Rakitic inn 3–0 og gjorde ydmykelsen komplett.

– Det viktigste var å ta seg videre. Jeg synes vi at skal ta kamp for kamp nå. La oss ikke ta av. Dette vil gi oss en selvtillitsboost. Vi har bevist at vi kan gjøre store ting, men det kommer til å bli tøft og vi må holde beina godt plantet på bakken, sa Modric etter kampen, ifølge NTB.

SUPERSUPPORTER: Diego Armando Maradona heiet og heiet, men til liten nytte. Foto: Ricardo Mazalan / AP

– Kan ikke skylde på Messi

Kanskje kunne det sett annerledes ut hvis Enzo Peréz hadde scoret etter en halvtime.

– Der er målet helt åpent! Særlig større sjanse enn det får man ikke, konstaterte NRKs ekspertkommentator Egil Olsen.

Peréz scoret ikke. Det gjorde ingen av lagkameratene heller.

– Messi er en skygge av seg selv, han er helt usynlig, sier Carl-Erik Torp om han som skulle score målene.

– Men de kan ikke skylde på Messi, det er et lag som ikke fungerer her, påpeker Mikkel Diskerud, som også satt i NRKs studio under kampen.

Argentina-sjef Jorge Sampaoli frikjenner også sin største stjerne, og tar all skyld for Argentinas problemer.

– Realitetene i Argentinas tropp overskygger Leos briljanse, erkjenner han.

Gir Island sjansen

Uansett – nå står Argentina med ett poeng og 1–4 i målforskjell etter to av tre gruppekamper.

Det betyr at seier mot Nigeria i siste kamp kanskje ikke er nok. Nå trenger Argentina hjelp for å gå videre i VM.

Hvis Island slår Nigeria fredag, vil de stå med fire poeng og positiv målforskjell.

I så fall må et desperat Argentina slå Nigeria, samtidig som Island taper mot Kroatia i en kamp der begge lag vil være fornøyd med uavgjort. Slike kamper har som kjent en tendens til å ende uavgjort.

På pressekonferansen torsdag kveld varslet dessuten Kroatia-sjef Zlatko Dalic at han vil spare flere av sine stjerner mot Island.

