Isfront mellom VM-stjernene: – Hun ser ikke engang på meg

Krangelen mellom Lilly King og Julia Efimova, to av verdens beste brystsvømmere, begynte i Rio-OL. Den har nå blusset opp igjen under VM i svømming i Budapest som pågår nå.

– Konkurransen mellom oss er definitivt der. Jeg tror ikke det går snart over. Åpenbart er forholdet veldig vanskelig mellom oss. Vi er konkurrenter og vi liker ikke hverandre veldig godt, sier amerikanske King, ifølge Reuters.

VISTE "FINGEREN" TIL KING: Julia Efimova viste pekefingeren til konkurrenten for å vise at hun var fornøyd med tiden. Foto: Xinhua / SipaUSA

Bakgrunnen for konflikten er russiske Efimovas dopinghistoirikk.

Hun har testet positivt på en dopingtest i 2013 og testet også positivt på den kontroversielle hjertemedisinen meldonium i 2016.

Publikum buet

Svømmeren fikk likevel delta i OL.

Deltagelsen i OL var svært omstridt, og utøveren måtte tåle kraftig buing fra publikum under konkurransene i Rio. En av konkurrentene som reagerte aller sterkest var amerikanske Lilly King.

– Du har blitt tatt for doping og jeg er ikke en fan, sa amerikaneren, som mente at konkurrenten ikke burde få delta i verken OL eller annen konkurranse.

– Hvis meldonium er det hun føler hun trenger for å konkurrere, er det hennes sak. Jeg er her for å kjempe reint for USA, sa hun blant annet.

Viste pekefingeren

Under VM i Budapest er ikke stemningen blitt mye bedre. Ifølge Efimova blir hun totalt oversett av sin amerikanske konkurrent under mesterskapet.

– Hun prater ikke med meg. Hun ser ikke engang på meg før konkurransene, sier Efimova, ifølge Expressen.

Da Julia Efimova svømte inn til bestetid i semifinalene på 100 meter bryst, gjorde hun en demonstrativ bevegelse med pekefingeren overfor King for å vise at hun var nummer en.

Gesten var en takk for sist til Lilly King, som viste fingeren på samme måte til russeren under OL.

– Jeg så at hun gjorde det, men det bare motiverer meg mer, sa King, som svarte russeren ved å svømme inn til seier og ny verdensrekord i finalen.

Ny konkurranse

Amerikaneren feiret seieren og verdensrekorden uten å kaste et blikk på sin russiske rival, som måtte nøye seg med bronsen.

Torsdag formiddag fortsatte konkurransen mellom de to under kvalifiseringen til semifinalene på 200 meter bryst. King og Efimova svømte side om side.

Amerikaneren vant heatet og kvalifiserte seg med den nest beste tiden totalt, mens Efimova endte på en 11.-plass.

Semifinalene svømmes torsdag kveld.