Det har kokt rundt Bjørndalen etter at 43-åringen ble vraket fra OL-troppen mandag.

– Det har vært en del reaksjoner, og jeg skjønner at det har vært mye følelser rundt dette, sier Norges landslagstrener Siegfried Mazet.

– Mer enn forventet?

– Jeg forventet ikke så mye. Ole er en stor person i Norge. Noen har skrevet «ingen Bjørndalen, intet OL». Han er i alles hjerter i Norge.

Men nå viser det seg at han har fått et siste håp å klamre seg til. NRK erfarer at IOC vurderer å gi Bjørndalen friplass i OL.

– Det hadde vært en fin gest. Han er regjerende mester på sprinten, så han kunne for eksempel fått en plass der, sier Mazet til NRK.

Han refererer også til det internasjonale skiskytterforbundets (IBU) reglement, som gir den regjerende verdensmesteren friplass i VM. En slik regel ville gjort at Bjørndalen kvalifiseres for sprinten i OL.

TOK GULL: Ole Einar Bjørndalen på medaljeseremonien etter sprinten i Sotsji. Foto: Alexander Nemenov / AFP

Forslaget støttes av Bjørndalens bror, Dag Bjørndalen. Han nevnte dette for VG da han ble itnervjuet av avisen mandag.

– Jeg synes OL-komiteen burde gitt plass til han som tidenes vinterolympier uten at det gikk utover den nasjonale kvoten. Så mye har han gitt skiskytingen og vinteridretten. De burde vært så rause, sa Dag Bjørndalen til VG.

Reaksjoner

Uttaket mandag ble diskutert på mange plattformer. Johan Golden mener Norge snytes for tidenes øyeblikk når Bjørndalen vrakes. Selv mener Bjørndalen at han kunne ha tatt medalje i Pyeongchang.

– Jeg kan ta medalje i OL. Men det er andre som tar ut laget. Jeg har ikke bevist god form, og har levert for dårlige resultater, sa Bjørndalen til NRK i går.

Han ønsket ikke å snakke med NRK i Italia i dag, men jubler trolig om IOC gjør et sjeldent vedtak som gir tidenes vinterolympier friplass i OL.

Bjøntegaard: – Kjipt for ham

Mazet og resten av ledelsen hadde ikke plass til Bjørndalen i seksmannstroppen. Erlend Bjøntegaard og Henrik L'Abeé Lund tok de to siste plassene på bekostning av Bjørndalen.

– Toppidrett handler om å prestere og være i form denne sesongen. Det har han ikke fått til, og det er kjipt for ham, sier Bjøntegaard til NRK.