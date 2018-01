Skuffet Bjørndalen til NRK: – Jeg kunne tatt medalje i OL

NRK møtte 43-åringen i italienske Anterselva mandag ettermiddag. Da hadde uttaket vært klart i noen timer.

– Jeg kan ta medalje i OL. Men det er andre som tar ut laget. Jeg har ikke bevist god form, og har levert for dårlige resultater, sier Bjørndalen til NRK.

– Du mener selv du kunne tatt medalje?

– Ja, det skulle jeg ha klart.; Men det hjelper lite. Vi har et sterkt lag med seks veldig gode løpere. De har vist toppresultater gjennom hele sesongen.

Når han først har toppet formen inn mot mesterskap, ønsker Bjørndalen å få mest mulig ut av det. Derfor vurderer han nå å gå EM i skiskyting i Ridnaun (Italia). Det starter 25. januar.

– Motivasjonen er ikke mindre selv om jeg ikke kommer til OL. Det er bare å få med kroppen, og jeg håper den svarer på trening nå, sier Bjørndalen.

Skuffet over seg selv

18, 31, 18, 28, 46, 52, 36 og 42. Det er Bjørndalens plasseringer i verdenscupen denne sesongen. Han hadde håpet å forbedre seg i Ruhpolding sist helg, men med to bom på andre liggende på 20-kilometeren skjønte han at OL-håpet røk.

– Det er en skuffelse. Du går gjennom hva du burde gjort og hva du kunne ha gjort annerledes. Jeg er skuffa, først og fremst over meg selv. Det er mitt ansvar at jeg ikke presterer, og det er OK å forholde seg til.

– Hva er årsaken til at du ikke klarer det?

– Det er en del småtteri. Jeg er en måned på etterskudd, og da funker det ikke på dette nivået.

Idrettssjef Per Arne Botnan står på sitt, og begrunner vrakingen slik:

IDRETTSSJEF: Per Arne Botnan. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg synes det blir feil å ta ut Bjørndalen. Vi skal ha med løpere til mesterskap som skal prestere. Han er ikke på nivået han har vært før tidligere mesterskap. Det blir urettferdig om vi ikke tar med dem som har klart OL-kravet, sier Botnan til NRK.

– Kunne holdt på i ti år til

Han har ikke vært god nok så langt denne sesongen, og det er mulig han aldri kommer tilbake på toppnivå. Bjørndalen kan komme tilbake i verdenscupen etter OL, men om han går flere mesterskap er høyst usikkert.

– Er du motivert for å fortsette?

– Det er ikke det det står på. Jeg kan holde på i ti år til. Det er helt andre årsaker til om jeg vurderer å kjøre på videre. Vi får se etter siste renn i vår, svarer 43 år gamle Bjørndalen.