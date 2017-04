Innkaller til nytt Edvartsen-møte denne uken

Den norske toppdommerens navn var heller ikke å se da oppsettet for kamplederne i den femte serierunden ble offentliggjort tirsdag.

Det tyder på at den pågående konflikten mellom NFF-ansatte Edvartsen og dommersjef Terje Hauge ikke er over.

Nytt møte

Generalsekretær Pål Bjerketvedt uttalte før påske at partene skulle bruke høytiden til å tenke. Nå forteller Bjerketvedt til NRK at målet var å «ta en pause i situasjonen til over påske for så å samles til samtaler rundt samme bord».

Etter det NRK forstår skal det avholdes nye møter i slutten av uka om konflikten mellom Edvartsen og Hauge.

– I mellomtiden jobbes det med saken, sier Bjerketvedt.

Dommersjef Hauge ønsker ikke å kommentere konflikten overfor NRK og henviser til generalsekretæren.

Uenighet om mentor

Svein-Erik Edvartsen, som fortsatt ikke har dømt en eliteseriekamp denne sesongen, sier følgende:



– Jeg har fortsatt ingen kommentarer til dommersjefens vurderinger.

Dersom Edvartsen ikke settes opp i neste runde, er det grunn til å anta at konflikten låses ytterligere.

Ifølge VG skal lederen i Norsk Fotballdommerforening (NFDF), Ola Hobber Nilsen, ha tatt kontakt med toppdommeren for å bistå ham.

Bakgrunnen for uenigheten skal blant annet være at Edvartsen er kritisk til Hauges beslutning om å vrake Rune Pedersen som Edvartsens personlige mentor.

Oppsettet:

Slik blir dommeroppsettet: