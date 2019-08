Her blir dommar (16) angripen av illsinte spelarar på Norway Cup

Den unge fotballdommaren dømmer Norway Cup for fyrste gong, og innrømmer at situasjonen gjekk inn på han.

– Eg blei redd, og tenkte at eg berre måtte komme meg vekk. Eg begynte som kretsdommar i år, og eg har aldri opplevd noko liknande før, fortel Wasmuth.

Tenkte å slutte som dommar

Eit utenlandsk lag tapa 2–1 mot eit Oslo-lag i åttedelsfinalen i Norway Cup. Det gjorde at det rant over for spelarane.

– Det begynte mot slutten av kampen då spelarane på det utenlandske laget starta å klage og herme etter meg, seier Johnsen Wasmuth.

Da den ferske dommaren blåste av kampen eskalerte det ytterlegare.

– Han eine spelaren kom mot meg og begynte å dytte meg, så kom dei andre på laget og alle begynte å dytte meg. Det var skremmande.

– Var det nokon som reagerte?

– Ja, me har nokon som rettleiar oss dommarar under kampen, og han kom inn for å bryte opp, og det gjorde også trenaren til det utenlandske laget, seier Johnsen Wasmuth.

MÅTTE BLI STOPPA: Trenaren måtte stoppe sine eigne spelarar frå å gå på dommaren. Foto: Privat

Sekstenåringen kjem frå Bergen, og faren dømmer også på Norway Cup. Han bestemte seg for at han også ville prøve å dømme i Norway Cup etter å ha høyrd mykje fint om det. Hendinga på Abildsø gjorde at han vurderte å slutte som dommar. Dagen etter var likevel den unge dommaren ute på matta og dømte igjen.

– Rett etter kampen på Abildsø tenkte eg at eg ikkje hadde lyst til å dømme meir, men så kom tanken at eg ikkje vil at dei skal vinne over meg. Eg føler det her er min måte å slå tilbake på, seier han, og smiler.

TILBAKE: Mats Johnsen Wasmuth var tilbake på banen for å døme fredag. Foto: NRK

Får konsekvensar

Espen Kallerud er Norway Cup sin dommarsjef, og fortel at det var ein krevjande kamp med mange situasjonar.

– Me ser at kampane spissar seg til i sluttspelet, og det er litt temperatur. Men slike ting skal ikkje skje, det er ikkje bra. Me slår ned på slik oppførsel, og i dette tilfellet har den eine spelaren fått tre kampars karantene, seier Kallerud.

UAKSEPTABEL: Espen Ramiro Kallerud er dommarsjef på Norway Cup. Han meiner oppførselen var ufin. Foto: NRK

Sidan laget er ute av Norway Cup vil denne karantenen gjelde for seriespelet i lagets heimland.

Dommarsjefen har sjølv dømt på Norway Cup tidlegare og han fortel at han har vore involvert i fleire situasjonar, men at det er sjeldan det blir fysisk. Han trur at Wasmuth tek mykje læring frå hendinga.

– Eg er 100 prosent sikker på at denne erfaringa gjer han sterkare.

– Ja, eg trur også det. Det å bygge på denne erfaringa er ein god idé, svarar den unge fotballdommaren.

Dommer (24) utsatt for slag, spark og kvelertak etter 5. divisjonskamp

Kjende på urettferdig dømming

Trenaren for det utenlandske laget var ein av dei som forsøkte å få vekk sine eigne spelarar etter kampen.

– Eg har forståing for at Norway Cup handlar om at barna skal ha det gøy, og at dommaren kan gjere feil, men i denne kampen blei det så mange tilfelle der avgjerslene gjekk i det andre laget sitt favør. Barna på mitt lag er her også for å ha det gøy, men i går så opplevde dei det ikkje som morosamt. Dei hadde eit stort ynskje om å gå vidare, og dei opplevde det som veldig urettferdig, fortel han.

URETTFERDIG: Trenaren for det utenlandske laget forsøkte å få vekk sine eigne spelarar. Foto: NRK

Han har likevel ikkje problem med å be om unnskyldning på vegner av laget.

– Laget blei provosert der og då, men me er ferdige med det no. Eg har ingen problem med å be om unnskyldning for korleis dei reagerte og eg beklaga til dommaren etter kampen, fortel trenaren.

– Trenaren kom bort og takka meg for kampen, og bad om unnskyldning for oppførselen til spelarane, seier dommar Wasmuth.

Totalopplevinga på Norway Cup har gitt meirsmak for bergensaren.

– Eg ser for meg å dømme i åra framover også. Det er kjekt å vere her, seier han.