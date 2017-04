Edvartsen droppet igjen: – Det står ikke på meg

– Det står ikke på meg. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Svein Erik Edvartsen til NRK.

Den pågående saken mellom dommerprofilen og dommersjef Terje Hauge har fått stor oppmerksomhet i mediene den siste tiden.

DOMMERSJEF: Terje Hauge. Foto: Alf Ove Hansen / NTB scanpix

Edvartsen ble først vraket som hoveddommer til eliteseriestarten og den andre serierunden, som spilles denne uka.

– Avhengig av gjensidig tillit

Nå har han igjen fått beskjed om at han må stå over helgens serierunde. Bakgrunnen for vrakingen er en pågående konflikt mellom Edvartsen og dommersjef Terje Hauge.

I en pressemelding sendt torsdag ble det hevdet at Edvartsen og dommersjefen hadde blitt enige om en forståelse av hverandres roller.

Nå ser det ut som om det fortsatt er knute på tråden.

– Vi er avhengig av gjensidig tillit i dommermiljøet. Det arbeides for å etablere den, men vi erkjenner at det nok tar noe lengre tid enn først antatt, sier Nils Fisketjønn, leder av konkurranseavdelingen i NFF, til Fotball.no.

Fisketjønn ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK. Dommersjef Terje Hauge har foreløpig ikke besvart NRKs gjentatte henvendelser.

Bakgrunnen for konflikten

Edvartsen har tidligere forklart til Nettavisen at han tror konflikten handler om to punkter:

At han har vært kritisk til Hauges beslutning om å vrake Rune Pedersen som Edvartsens personlige mentor, samt hans misnøye med «teamsammensetning hva angår meg som dommer».