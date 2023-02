– En fantastisk prestasjon! Ti treff etter alt du har opplevd dette mesterskapet, utbrøt NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

For ti treff på de to stående seriene sikret Tandrevold en sølvmedalje.

– Et mesterverk å komme tilbake så sterkt så fort, sier Smith.

På sisterunden satte Tandrevold på turboen i sporet. Hun hentet inn franske Julia Simon, og parkerte verdenscuplederen i sporet.

– Jeg følte jeg skjøt for meg selv, og jeg hadde så lyst til å vise for meg selv at jeg kan det her og så gikk jeg på sisterunden for alle som heier på meg, sier Tandrevold til NRK

– Jeg er så imponert over det Tandrevold leverer i dag. Hadde løypa vært litt lenger, så tror jeg hun hadde tatt gullet, sier NRKs ekspert Synnøve Solemdal.

Tandrevold forteller at hun hadde gull i sikte.

– Jeg prøvde å komme forbi Julia Simon, men hun er ganske smart taktisk og sperra meg litt. Da jeg kom forbi så gikk jeg alt jeg kunne for å ta Hanna, men jeg er bare veldig fornøyd med sølv også.

I målområdet var Tandrevold tydelig rørt, og i målområdet fikk hun gode ord og en klem fra gullvinner Hanna Öberg.

Skytefiasko

Det er kun en dag siden Tandrevold måtte trøstes etter skrekkelig skyting på stafetten. Hun endte opp med hele tre strafferunder på sin stående serie.

– Jeg har jobbet veldig med Patrick og prøvd å bare gå tilbake til det som jeg har trent på hele tiden, og ikke høre på alle rundt som skal mene det ene og andre, sier Tandrevold.

Etter rennet sa hun at hun hadde fått mange støttende meldinger fra det norske folk, og at det motiverte henne.

– Jeg setter så pris på at det er så mange som har sendt meg melding og sagt: «De er så slemme i mixed sone. Fuck dem», sier Tandrevold, og legger kjapt til.

– Unnskyld, jeg skal ikke banne på norsk TV. Men jeg gikk for dem.

I går måtte Karoline Knotten til unnsetning og gi henne noen trøstende ord og en klem, i dag var hun bare imponert over lagvenninnen.

– Hun er helt rå på å komme tilbake igjen og ha den gnisten i seg etter en sånn nedtur. Det viser hun i dag, sier Knotten.

God norsk start

Det startet veldig bra for de norske på den avsluttende dagen på skiskytter-VM. Både Røiseland, Tandrevold og Knotten skjøt fem treff

– Veldig bra start for Røiseland. Strålende av Tandrevold, og også Knotten med fullt hus, oppsummerte Smith etter den første skytinga.

I tillegg gikk de største favorittene på en tidlig bom.

På den andre skytinga gikk alle de norske på en bom hver, men det var flere som bommet. Derfor lå de bare halvminuttet bak halvveis, godt plassert i en god gruppe med mange sterke langrennsløpere.

– Vi var ganske heldige med at også de andre favorittene bommet, så både Tandrevold og Røiseland har muligheter til å vinne gull her, sier Smith.