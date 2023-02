Skytefiasko ødela for Norge – måtte trøste fortvilt Tandrevold

– En av de største nedturene på stafett, kommenterte Andreas Stabrun Smith da Tandrevold skøytet ut fra standplass.

For det ble et lite mareritt for den norske skiskytteren. Fasiten etter den stående skytinga var totalt seks bom, og tre strafferunder.

– Det var vanskelig i dag. Jeg kjempet alt jeg kunne, men får det ikke helt til. Det er ikke noe morsomt, sier Tandrevold til NRK etter etappen sin.

TRE RUNDER: Det blir mange bom på Ingrid Landmark Tandrevold på den stående serien. Du trenger javascript for å se video. TRE RUNDER: Det blir mange bom på Ingrid Landmark Tandrevold på den stående serien.

Stafettene har vært preget av mye vind og varierende forhold, men da Tandrevold skjøt, så var det ikke de verste forholdene.

– Det var vind, men det var fullt mulig å skyte bra. Jeg har ikke noe god forklaring på det, for jeg føler virkelig at jeg prøver og at jeg har prøvd godt gjennom hele mesterskapet, sier Tandrevold.

Til slutt endte det norske laget på en sjetteplass. Langt bak Italia, som vant stafetten foran Tyskland og Sverige.

– Du sa du var veldig dårlig å gå strafferunder. Hva tenkte du på i dag?

– Hehe. Jeg prøvde i hvert fall å gå de så fort som jeg kan, og jeg har dessverre blitt litt bedre til å gå strafferunder i dette mesterskapet her.

Ida Lien som ble kastet inn på laget etter sykdom i tolvte time havnet også i strafferunden.

Trøst av Knotten

Etter at Tandrevold hadde gått i mål, så var hun åpenbart lei seg der hun stod og så på Ida Lien som gikk den tredje etappen.

– Det er liksom en vanskelig følelse å beskrive den følelsen når du bare ikke får det til da, det er jo veldig fortvilende, sier Tandrevold.

Karoline Knotten, som hadde gitt Norge en kjempestart, stod og ga Tandrevold trøst.

– Jeg synes hun var tøff. Lyktes ikke med det i dag, men det er varierende vind og det er vanskelig. Så hvis du først bomma på timingen kan det være vanskelig å treffe den. Så jeg synes vi skal stå med rak rygg og det er absolutt ikke så galt, sier Knotten til NRK.

GA TRØST: Karoline Knotten. Foto: Javad Parsa / NTB

– Det betyr veldig mye og jeg er veldig glad for at jeg har så fantastiske lagkamerater. Karoline gjør også et kjemperenn i dag. Jeg er utrolig imponert over det hun får til. Jeg vet jo at de andre jentene er glad i meg uansett, men jeg ville gjerne prestere på mitt beste, særlig når jeg går for dem også., sier Tandrevold om trøsten.

Lagvenninna velger heller å hylle Tandrevold som hadde en av sine tyngste dager.

– Jeg syntes det var gøy å se Ingrid tørre å trekke av og ikke stå og nøle. Det synes jeg kan gjøre mer på selvtilliten. Jeg synes hun var tøff.

TRØST: Karoline Knotten ga Ingrid Landmark Tandrevold en klem og trøst etter etappen. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Knotten med kjempeetappe

Karoline Knotten var første kvinne ut for Norge, og hun fikk en veldig god start på stafetten. På den første liggende serien skjøt hun fire treff og en bom, og tok den siste blinken med kun ett ekstraskudd.

Knotten hadde og god fart i sporet.

– Karoline knotten kjører veldig bra i det lette partiet, nok en gang, sier Smith.

På den stående skytinga så måtte alle ekstraskuddene i bruk, men Knotten unngikk strafferunden.

– Hun gjør dette så effektivt, så det spiller ikke så stor rolle. Det er alle muligheter her, kommenterte Smith etter den stående serien.

Og hun fortsatte den gode formen i langrennssporet, og tok innpå teten inn mot første veksling. Det holdt dessverre ikke til norsk medalje på stafetten.

Ida Lien startet tredje etappen bra, med kun ett ekstraskudd. Men også hun måtte ut i strafferunden på sin stående skyting.

Marte Olsbu Røiseland fikk en nesten umulig oppgave med å hente inn teten, og innrømte at hun tok det rolig på den siste runden da hun skjønte at hun ikke kom til å hente igjen de foran.