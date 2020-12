Ingen tør utfordre IOC-presidenten – svensk OL-håp fortviler

FIS kritiserer verdenscupavbud

Det internasjonale skiforbundet (FIS) kritiserer Norge, Sverige og Finland for beslutningen om å stå over årets to siste verdenscuphelger i langrenn.

– Norge sender folk til skiskyting, kombinert, alpint, snowboard og fristil. Jeg forstår ikke hva som er forskjellen? Jeg hadde forstått om Norge hadde sagt at de dropper hele sesongen for vintersport fordi smittefaren er for stor. Men at bare ett landslag gjør dette, gir meg en dårlig følelse, sier markedsdirektør Jürg Capol i FIS til SVT.

Langrennssjef Espen Bjervig har gått ut mot FIS tidligere og fortalte til NRK at nesten alt av opplegg knyttet til testingen – samt etterlevelse av smittevern – var mangelfull fra start til slutt under verdenscupåpningen i Ruka.