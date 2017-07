Pappaen og treneren uttalte først at fallet skyldtes en taktisk miss fra 16-åringen, men etter å ha studert løpet nøye, er han ikke i tvil: Jakob ble hindret.

Situasjonen blir godt gjemt på TV-bildene fra finalen (se over).

– Det er sånne ting som skjer, det er lite man får gjort noe med. Det man forventer er kanskje at nederlenderne kommer og beklager etter å ha sett hva de har gjort. Så det skuffer meg litt fra nederlendernes side, at man ser hva man har gjort uten at man prøver å gjøre noe med det. Det hadde nok hjulpet for Jakob, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Også 16-åringen er helt klar på at han ble hektet bakfra. På spørsmål om han løp taktisk feil, svarer stortalentet:

– Det kan vi snakke om, men jeg løper i min egen bane, og likevel klarer jeg å bli hektet bakfra. Jeg tror han (nederlenderen) er veldig klar over det han gjorde, sier Ingebrigtsen.

FORSLÅTT: Jakob Ingebrigtsen fikk behandling for sårene etter fallet under 1500 meter-finalen tidligere lørdag. Foto: Vebjørn Bjørkås / NRK

– Et uhell

Det var nederlenderen Bram Anderiessen som løp mot Ingebrigtsen i 1500-meterfinalen. Trener Guiro van Weeren understreker at fallet var et rent uhell.

– Det var bare et løpsuhell. Du kan si det motsatte: nederlenderen mister også sjansen til å vinne medalje og tittelen. Ingebrigtsen er favoritt, så jeg forstår at han er lei seg. Men det er et løpsuhell og begge løperne er der. Det er et uheldig øyeblikk for begge, sier Weeren til NRK.

Treneren forteller at det var en taktisk vurdering å ta ryggen til Ingebrigtsen, men han ser ingen grunn til å beklage fallet.

– Det er deres synspunkt, selvsagt, men vi er skuffet også. Vi trenger ikke å beklage noe, fordi det er noe som skjer i kampens hete. Hvis du ser det fra et annet perspektiv, er det logisk at noen vil være bak ham. Det var en taktikk å ta ryggen hans, men dessverre traff de hverandre. Å beklage endrer ikke noe, fordi det var ikke med vilje, sier Weeren, som har stor respekt for familien Ingebrigtsen.

– Men det er kanskje bra for ham å ikke vinne han alt. Han må også lære. Jeg er stor fan av familien, og jeg håper han blir blant de beste profesjonelle.

Slo tilbake

Lørdag kveld, to og en halv time etter fallet, var 16-åringen ustoppelig i 5000 meter-finalen med tiden 14.41,68.

Her la Ingebrigtsen seg raskt på halen av feltet, hvor han ble liggende til det gjensto tre runder.

Da hadde han heller ingen problemer med å avansere – raskt.

På den siste runden var ingen i nærheten av å følge ham.

– Noen vil kanskje kalle det en revansje, men ikke jeg, sier Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen satte personlig rekord på 5000 meter da han kvalifiserte seg til U20-EM med tiden 13.49,54 i juli.

Det var en forbedring av rekorden på nesten ett minutt.

Samtlige av lørdagens konkurrenter hadde en personlig rekord på over 14 minutter, ifølge Det europeiske friidrettsforbundet.