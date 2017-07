– Han mister sannsynligvis hodet og går inn i svingen. Å søke innover i banen i sving, er forbudt. Han gjør alt feil. Det sa jeg før start: Det gjør du ikke. Da klippes beina dine, sier faren Gjert Ingebrigtsen til NRK etter finalen på 1500 meter for menn under U20-EM.

Sjanseløs etter fallet

Sønnen Jakob (16) var storfavoritt på distansen, og det var mange som på forhånd trodde det ville bli en kamp om de øvrige medaljene for konkurrentene.

Så falt 16-åringen.

Etter å ha forsøkt seg på innsiden, gikk han rett på magen.

Ingebrigtsen forsøkte å komme seg opp til teten igjen, men heller ikke en sluttspurt kunne gi EM-medalje til det unge talentet.

SKRAMMER: Her får Jakob Ingebrigtsen behandling for sårene etter fallet. Foto: Vebjørn Bjørkås / NRK

– Hans egen feil

Faren hadde ikke fått sett situasjonen igjen, men var definitivt ikke i det blide hjørnet.

– Det er en personlig feil av Jakob som ikke skal skje. Det er hans egen feil. Han har ingenting der å gjøre.

Gjert Ingebrigtsen forteller at han er frustrert på sønnens vegne, men er glad for at det ikke er noen andre å skylde på enn seg selv for Jakob.

– Han er sint på seg selv fordi han er i stand til å gjøre sånne fryktelige feil. Det er kun han som gjør den feilen. Det vet han veldig godt.