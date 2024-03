– Vi har sagt ja til et prosjekt som følge oss gjennom sportslige oppturer og nedturer den nærmeste tiden. Filmingen begynner nå i disse dager, og den viktigste grunnen til at vi har gått med på dette, er at vi får være med å sette rammene for innholdet, sier Henrik Ingebrigtsen i en uttalelse til NRK.

Den eldste av løpebrødrene slo gjennom med EM-gull på 1500 meter i 2012. Nå satser han mot mer suksess i sommerens europamesterskap sammen med de yngre brødrene, Filip og Jakob.

– Vi ser på dette som en mulighet til å fortelle vår historie om hvordan det er å utfordre hele verdens løpeelite med et lite lag på tre personer, og at vår historie kan bidra til å motivere og engasjere flere unge løpere, fortsetter Henrik Ingebrigtsen.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Europamesterskapet i friidrett har vært en lekegrind for Ingebrigtsen-brødrene de siste tolv årene. Sammen har de tre tatt fire gull, én sølv og én bronse på 1500 meter, samt gull og sølv på 5000 meter. Når Roma-mesterskapet er overstått, vendes blikket mot OL i Paris i starten av august.

– Vi føler endelig at vi kan ha fullt fokus på det sportslige igjen. Det er vi veldig takknemlige for. Utover dette kan vi dessverre ikke si så mye før prosjektet er klart, sier Filip Ingebrigtsen.

Brødrene kan ikke si noe om når serien skal publiseres, eller hvem som skal vise den.

Trioen ble for alvor kjent for gjennom den svært populære dokumentarserien «Team Ingebrigtsen». Serien ble sendt på NRK fra 2016 til 2021, og fulgte den friidrettsfrelste gjengen gjennom oppturer og nedturer.

OL og baby på programmet

Den neste sesongen står OL og EM på programmet for Jakob, mens Henrik og Filip sikter mot å kvalifisere seg til mesterskapene i Paris og Roma.

Spesielt Jakob er det høye forventninger til, som regjerende olympisk mester på 1500 meter. Den yngste av løpebrødrene har slitt med en skade gjennom høsten og vinteren, men er nå i bedring.

Sommeren inneholder mer en sportslige høydepunkter for Jakob, som sammen med Elisabeth Asserson Ingebrigtsen venter barn i juni.

Det kommer imidlertid ikke til å stoppe 23-åringen fra å trene og konkurrere som normalt i oppladningen til en ny utendørssesong.

– De blir knallharde i tråd med slik det har vært tidligere. Vi prioriterer beinhardt for at jeg skal bli så god som mulig til å springe, uttalte han nylig til NRK.

Satser hardt videre

Henrik Ingebrigtsen satte personlig rekord på 5000 meter forrige sesong, og kvalifiserte seg til friidretts-VM i Budapest. En opptur for den rutinerte, men skadeplagede utøveren, som fortsetter satsingen denne sesongen.

Filip Ingebrigtsen hadde det tyngst av løpebrødrene forrige sesong. Skader gjorde det trøblete for ham, men nå håper han igjen å kunne vise seg fra sin beste side. Han har EM-gull fra 2016 og VM-bronse fra 2017 som sine største meritter.