Idrettsstyret beklager til Elsafadi etter varslingssaken

– Et samlet Idrettsstyre beklager den negative oppmerksomhet, skade og omkostninger saken har påført norsk idrett, heter det i en uttalelse fra Idrettsstyret som kom under «Åpen time» med Norges Idrettsforbund (NIF) onsdag formiddag.

Uttalelsene ble vedtatt på tirsdagens styremøte, opplyser Berit Kjøll.

Styret fortsetter med å beklage til Marco Elsafadi, den tidligere basketprofilen som var den det ble varslet mot i saken.

– Idrettsstyret vil beklage den belastningen saken har medført for omvarslede, og forstår at situasjonen har vært krevende.

Det var i mars det ble kjent at en ansatt i Norges idrettsforbund hadde levert et varsel mot styremedlemmet Marco Elsafadi. Varselet ble levert i desember i fjor og kom etter en telefonsamtale der varsler opplevde å bli beskyldt for ordrenekt foran idrettspresident Berit Kjøll.

Saken mellom Elsafadi og varsleren er for lengst historie, men Elsafadi har vært svært kritisk til Kjøll. I et NRK-intervju der han sto frem som den som ble varslet på, var han krystallklar i sin tale om at Kjøll burde gå av som idrettspresident.

Tidslinje i varslingssaken Ekspandér faktaboks I desember i fjor leverte en ansatt i Norges idrettsforbund (NIF) et varsel mot et styremedlem.

Varselet kom etter en telefonsamtale der varsler opplevde å bli beskyldt for ordrenekt foran idrettspresident Berit Kjøll.

Norges idrettsforbund hyret inn en ekstern advokat til å granske.

I starten av mars leverte Erling Grimstad en omfattende rapport. Samtidig fikk varsler, omvarslede og NIF egne advokater.

NIFs advokat Jan Fougner konkluderte med at saken var bygget på en misforståelse, og 31. mars ble varslingssaken lukket.

Saken har trolig kostet norsk idrett rundt 1,5 millioner kroner.

Idrettspresident Berit Kjøll sa at ingen har gjort noe galt, og at ingen kan klandres for noe.

4. april ba NRK om innsyn i advokat- og PR-utgiftene knyttet til saken.

13. april sto Marco Elsafadi frem som personen det ble varslet mot.

26. april fikk NRK innsyn i utgiftene.

Uttalelser som dette har ført til at han, i tillegg til beklagelsen, får en offentlig skjennepreken fra Idrettsstyret, som han selv sitter i.

– Idrettsstyret mener at uttalelser i media med negative personkarakteristikker av idrettspresidenten og andre er sterkt beklagelig. Dette er lite egnet til å skape et konstruktivt klima for samarbeid og håndtering av utfordrende saker.

Idrettsstyret beklager også til varsleren, og sier at vedkommende ikke kan kritiseres for varslet eller behandlingen av det.

Varslingssaken ble lukket 31. mars, men regningen har vokst og vokst. Idrettspresident Berit Kjøll opplyste at varslingssaken hadde kostet drøyt 1,1 millioner kroner. Nå viser det seg at tallet er betydelig høyere.