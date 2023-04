NIF-regningen vokser: – Setter norsk idrett i et dårlig lys

Fakturaene som NRK har fått innsyn i, viser nemlig at varslingssaken har kostet norsk idrett 1.774.520.

Utgiftene fordeler seg sånn (alle tall er inkludert moms):

Advokat til varsler: 237.500 kroner

Advokat til omvarslet: 180.000 kroner

Advokat som lagde rapport om saken: 406.250 kroner

Advokathjelp til Norges idrettsforbund (fordelt på to ulike firmaer) 734.270 + 32.000 kroner

Kommunikasjonshjelp til Norges idrettsforbund: 184.500 kroner

Den desidert største utgiftsposten har altså vært bistand til NIF selv, ikke til partene i saken.

Magne Brekke, som er generalsekretær i Oslo Idrettskrets, reagerer på at utgiftene vokser.

– Alt det gode arbeidet som gjøres i norsk idrett settes i et dårlig lys. Det er ikke bra, sier Magne Brekke til NRK.

Han forteller at de siste ukers medieoppslag snakkes mye om i norsk idrett.

– Det er litt oppgitthet, en «er det mulig-holdning». Grasrota kjenner seg ikke igjen. Jeg tror ikke særforbund og kretser kjenner seg igjen. Det setter norsk idrett i et dårlig lys. Det er ikke representativt, sier Brekke.

Onsdag morgen erkjente Kjøll at pengebruken har vært for høy.

– Det er penger vi skulle vært foruten å bruke på denne type saker. Men vi så oss nødt til å tilby juridisk bistand til de involverte parter. Også med tanke på vår egen behandling i idrettsstyret, knyttet vi til oss juridisk bistand. Så summen av dette beløpet er helt klart altfor mye penger, og som jeg sa, vi beklager dette, men det var også helt nødvendig å bruke, sa Kjøll.

Tidslinje i varslingssaken Ekspandér faktaboks I desember i fjor leverte en ansatt i Norges idrettsforbund (NIF) et varsel mot et styremedlem.

Varselet kom etter en telefonsamtale der varsler opplevde å bli beskyldt for ordrenekt foran idrettspresident Berit Kjøll.

Norges idrettsforbund hyret inn en ekstern advokat til å granske.

I starten av mars leverte Erling Grimstad en omfattende rapport. Samtidig fikk varsler, omvarslede og NIF egne advokater.

NIFs advokat Jan Fougner konkluderte med at saken var bygget på en misforståelse, og 31. mars ble varslingssaken lukket.

Saken har trolig kostet norsk idrett rundt 1,5 millioner kroner.

Idrettspresident Berit Kjøll sa at ingen har gjort noe galt, og at ingen kan klandres for noe.

4. april ba NRK om innsyn i advokat- og PR-utgiftene knyttet til saken.

13. april sto Marco Elsafadi frem som personen det ble varslet mot.

26. april fikk NRK innsyn i utgiftene.

Ble kritisert

NRK søkte om innsyn i alle kostnader knyttet til den mye omtalte varslingssaken i idrettsforbundet så fort den var avsluttet.

Kommunikasjonsavdelingen har i flere uker sagt at tallene er rett rundt hjørnet, men de har likevel latt vente på seg.

Onsdag 26. april ble innsynet innvilget.

Brekke forstår at det fra tid til annen er behov for å kjøpe ekstern hjelp og at det kan bli kostbart, siden en organisasjon skal drives profesjonelt.

– Men når de selv har jurdisk avdeling og kommunikasjonsavdeling så høres det spesielt ut. Det er klart summene er store. Men det dreier som til hva det skal brukes og på hvilket grunnlag.

Allerede lenge før saken var avsluttet, fikk NIF kritikk for pengebruken:

– Jeg synes det er veldig kjedelig for norsk idrett både økonomisk og omdømmemessig, sa ishockeypresident Tage Pettersen.

– Dette engasjerer meg mer enn noen gang, og jeg forventer at Norges idrettsforbund bruker ressursene på den beste og mest effektive måten, sa Joshua King til NRK.

«Dårlig spøk»

31. mars opplyste idrettspresident Berit Kjøll at varslingssaken var avsluttet, og at den hadde kostet 1.120.590 kroner. Da hadde hun ikke inkludert utgiftene til PR-rådgivning.

Samtidig hevdet Kjøll at toppadvokat Jan Fougner fra firmaet Wiersholm – som bisto Norges idrettsforbund i saken – jobbet gratis den aktuelle dagen:

Sier advokaten jobber gratis Du trenger javascript for å se video.

Det erkjente hun noen uker senere at ikke stemte.

– Dette ble sagt med et glimt i øyet, jeg erkjenner at dette var en dårlig spøk. Den juridiske bistanden fra Wiersholm ble avsluttet per fredag 31. mars, forklarte hun.