Elsafadi ber idrettspresidenten gå av: – Pinlig å være vitne til

– Jeg kan ikke holde meg anonym. Jeg er nødt til å ta bladet fra munnen og kreve svar.

Ordene kommer fra Marco Elsafadi, styremedlem i idrettsstyret som ledes av Berit Kjøll.

Han er én av hovedpersonene i den mye omtalte varslingssaken i Norges idrettsforbund (NIF), og nå velger han å stå frem. Det var han som ble varslet på.

I dette intervjuet forteller den tidligere basketprofilen om:

Mistilliten til idrettspresident Berit Kjøll

Det han beskriver som gjentakende usannheter fra idrettspresidenten

Behovet for renvasking etter varslingssaken

Det han mener er splittende lederstil

Men først vil han understreke at han ikke bærer nag mot personen i administrasjonen som valgte å levere et varsel mot ham i desember i fjor. Elsafadi sier tvert imot at personen skal og bør beskyttes, og han gleder seg til de to kan jobbe sammen igjen.

– Hun bør gå umiddelbart

Det var en situasjon i desember som førte til at den ansatte leverte et varsel mot Elsafadi. Innholdet i varselet skal ha vært reaksjoner på det varsleren oppfattet som beskyldninger om ordrenekt.

Deretter fulgte flere måneder med støy, dårlig stemning og høye utgifter.

Saken mellom varsleren og Elsafadi er historie, men 46-åringen er svært misfornøyd med idrettsforbundets håndtering av saken. Derfor snakker han ut nå.

– Jeg får ikke engang vite enkle detaljer knyttet til prosessens datoer. Hvem gjorde hva, i hvilken rekkefølge? Det er blitt gjort en del ting her som er kritikkverdig, derfor velger de å skjule detaljene, sier Elsafadi.

Den tidligere Mesternes Mester-vinneren reagerer kraftig på flere deler av håndteringen. Han etterlyser info om hva som har foregått i kulissene, og han mener rett og slett at idrettspresidenten bør vurdere å gå av i kjølvannet av denne saken.

– Jeg tenker jo at hver gang man har prøvd å legge lokk på sannheter ved å skjule sannheter, så er det noe som ikke stemmer. Den varsellampen bør lyse for alle, fortsetter han, før han kommer med en kraftig oppfordring til Kjøll:

– Hun bør være leder nok og tøff nok til å si «hvis dette er kritikkverdig nok til at styret mener jeg bør gå, så bør jeg gå».

– Synes du hun bør gå?

– Jeg mener at hun bør gå umiddelbart.

Elsafadi utdyper at han synes Kjøll bør stille sin lederstilling til disposisjon, og be styret vurdere om hun bør bli sittende, eller om hun bør gå av.

Idrettspresident Berit Kjøll har fått tilsendt både kritikken og beskyldningene, men hun ønsker ikke å kommentere. I stedet har Vibecke Sørensen, 1. visepresident i NIF, svart på spørsmål knyttet til håndtering av varslingssaken, og snakket om sine opplevelser av Berit Kjøll som leder.

DUO: Vibecke Sørensen og Berit Kjøll utgjør to tredeler av presidentskapet i Norges idrettsforbund. Her er de avbildet i fjor vinter. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det er direkte løgn

Etter at konflikten oppsto i desember, ble det bestilt en gransking fra en ekstern advokat. Den kostet rundt 400.000 kroner. Granskingen førte til en rapport som Elsafadi opplever som et «stort og omfattende angrep».

Under en presseorientering 31. mars ble det kommunisert at konflikten ble forsøkt løst før granskingen ble bestilt. Det kjenner ikke Elsafadi seg igjen i.

– Det er direkte løgn. Den har aldri blitt forsøkt løst på noen som helst måte, sier han.

Sørensen har ikke samme versjon.

– Det ble forsøkt med dialog mellom partene, der presidentskapet tok initiativ til dialog mellom begge parter. Den omvarslede ønsket ikke å ta imot tilbudet om å avslutte saken på et tidligere tidspunkt, sier visepresidenten.

KLAR TALE: Elsafadi, her avbildet under Norway Cup for noen år siden. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Elsafadi mener påstanden om at konflikten ble forsøkt løst, bare er én av flere usannheter Kjøll har kommet med i denne saken.

– Jeg har vært vitne til at hun igjen og igjen har sagt at alle involverte i varslingssaken har vært godt tatt hånd om. Det er helt fullstendig feil.

Også påstander om full åpenhet får ham til å stusse:

– Den åpenheten hun hevder at hun har i denne saken, stemmer heller ikke, mener Elsafadi, som gjennom flere måneder har etterlyst informasjon om hvem som egentlig hadde hvilket ansvar i den da pågående saken. Disse spørsmålene er fortsatt ubesvart.

NRK har sett dokumentasjon på at han har etterspurt dette.

Kjøll vil altså ikke kommentere, men Sørensen sier følgende om Elsafadis uttalelser om håndteringen:

– Jeg har forståelse for at han opplever det som en krevende sak. Vi har hatt kontakt med omvarslede hele tiden, med vesentlig kontakt på e-post og telefon, sier hun.

– Tar presidentskapet selvkritikk i denne saken?

– Det er klart at i en sånn sak som dette som er så krevende med ulike parter, syn og behov, så er det krevende å løse en slik sak til alles tilfredshet. Jeg er helt sikker på at hele presidentskapet ser at det er situasjoner vi kunne håndtert annerledes, svarer Sørensen.

– Pinlig å være vitne til

Under en pressekonferanse 31. mars uttalte Kjøll at saken på det tidspunktet hadde kostet drøyt 1.1 millioner kroner, til tross for at idrettsforbundets egen advokat mente hele konflikten var en misforståelse.

Beløpet er høyere nå. NIF opplyser at de har brukt rundt 150.000 på kommunikasjonsbistand. I tillegg var ikke alle advokatutgiftene inkludert i det første beløpet som ble oppgitt.

Likevel var idrettspresident Kjøll tydelig på at ingen har gjort noe galt.

STYREMEDLEM: Marco Elsafadi. Foto: Privat

– I et år hvor vi sier opp ansatte i NIF, i et år hvor vi vet at barn og unge ikke får være med på idrett fordi de ikke har råd, så kan vi kan ikke bruke 1,5 millioner kroner og så mye tid og ressurser på å angripe et styremedlem for noe som var en såkalt misforståelse, for deretter å si at alt har blitt gjort rett, konkluderer Elsafadi.

– Det er respektløst mot alt og alle involverte. Noen må stå til ansvar for det, krever han.

Han er tydelig på hvem som må ta ansvaret:

– Det er alltid et lederansvar når sånne ting kommer ut av kontroll. Det skulle aldri ha skjedd. Men når du da sitter der på en pressekonferanse og prøver å presentere at alt er blitt gjort rett, inkludert fra henne som øverste leder, og der ingen får ansvar. Det er nesten pinlig å være vitne til.

– Hva ønsker du?

– Jeg er tydelig på at jeg vil ha en skikkelig renvaskelse. Noen må ta ansvar for at saken eskalerte på denne måten.

BEDRE TIDER: Elsafadi og Kjøll avbildet i 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB

Uenige om Kjøll som leder

Elsafadi presiserer at han hadde stor tillit til Berit Kjøll da han ble stemt inn i idrettsstyret i 2021, men at erfaringene i styrerommet har vært skuffende.

– Den takhøyden jeg trodde var der, den viste seg å ikke være like høy da jeg kom inn i styrerommet og begynte å kjempe for barn og unges rettigheter i norsk idrett. Det var veldig vondt og belastende.

UENIG: 1. Visepresident Vibecke Sørensen, her avbildet ved en tidligere anledning, er ikke enig med Elsafadi. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Sørensen er ikke enig i at takhøyden er lav:

– Det kjenner jeg meg ikke igjen i. Jeg opplever at vi har et styre med ulik bakgrunn, ulike syn og meninger. Vi ender som regel opp med omforente vedtak, fordi vi har en styreleder som har fokus på en god saksbehandling, mener visepresidenten.

Også Elsafadi starter med godord på spørsmål om hvordan Kjøll er som leder:

– Berit Kjøll er en sjarmerende dame. Hun er flink og tar rommet. Jeg har latt meg sjarmere av henne, som veldig mange andre, svarer 46-åringen, som etter hvert fikk et annet inntrykk av den norske idrettspresidenten:

– Etter hvert som jeg har sittet på nært hold, og sett at hvordan hun opererer som leder, der hun ikke er særlig god til å involvere styret sitt, skaper splid i rekkene. Det er bekymringsfullt. Derfor har jeg vært tydelig på at det er på tide å skifte.

Visepresident Sørensen har en helt annen oppfatning:

– Jeg oppfatter henne som en profesjonell leder som har tydelig ledererfaring. Hun er engasjert, energisk og setter seg godt inn i sakene. Hun er effektiv med det mål om å løse saker for idrettens beste, mener hun.

I juni er det presidentvalg. Kjøll stiller til gjenvalg, og styremedlem Zaineb Al-Samarai har sagt at hun stiller som motkandidat.

Allerede i desember ga Elsafadi beskjed til valgkomiteen om at det var uaktuelt for ham å fortsette i styret, dersom de innstilte på Kjøll som president. På det tidspunktet det tidspunktet var det tre kandidater.

En NRK-kartlegging i januar viste at nettopp Al-Samarai lå best an.