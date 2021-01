Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Folk trodde nesten ikke det de så fra målområdet etter stafetten i Lahti søndag og fikk konsekvenser for både Bolsjunov og Russland.

Dramaet startet bare et drøyt halvminutt etter at Norges ankermann Simen Hegstad Krüger sørget for norsk førsteplass.

Kjørte på finnen i målområdet

I kampen om andreplassen havnet Aleksandr Bolsjunov bak finske Joni Mäki på oppløpet. Finnen tok én korridor og spurtet det han var god for. Men så skjenet han ifølge russerne mot høyre, rett inn i Bolsjunovs korridor. Til slutt gikk russeren på sin spurtrival – og ble hindret.

Bolsjunov svarte med å slå etter finnen på oppløpet. Deretter valgte skistjernen å kjøre rett inn i Mäki i høy fart etter å ha passert måstreken. Rett og slett en kroppstakling i målområdet.

I HARDT VÆRT: Aleksandr Bolsjunov, her etter stafetten i Lahti søndag. Foto: Markku Ulander / AP

– Ikke mulig å tilgi på noen som helst måte

Mäki ville ikke kritisere spurtrivalen for mye etter rennet, men forteller at han følte han var med i en hockeykamp. Norske ledere og utøvere var på sin side sjokkerte over å bli vitne til den utenomsportslige oppførselen.

REAGERER: Eirik Myhr Nossum. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg er fortsatt helt sjokkert over oppførselen. Det er langrenn vi driver med, ikke MMA eller kampsport. Dette er noe jeg aldri før har sett i langrenn og jeg håper jeg slipper å se det igjen, sier Norges trener Eirik Myhr Nossum.

Pål Golberg som gikk en god første etappe for Norge beskriver det han så slik:

– Det første som skjer er at han blir litt hindra på oppløpet, men alt som skjer etter det er det ikke mulig å tilgi på noen som helst måte.

– Hva tenkte du da du så det?

– Jeg ble helt perpleks, man tror det ikke skal skje. Jeg er litt i sjokktilstand, sier Golberg.

Emil Iversen var litt mer avmålt enn sine lagkamerater:

– Han må kanskje gå en liten runde med seg selv og må puste litt med magen som alle oss andre. Det var gøy og overraskende å se Finland på andreplass, sier han.

DUELLEN: Dagens store samtaleemne ble Joni Mäki og Bolsjunovs oppgjør på oppløpet. Foto: Markku Ulander / NTB

– Trenger tid til å roe seg ned

For Bolsjunov og Russland fikk hendelsen naturligvis konsekvenser. Sammen med russernes skipresident, Jelena Välbe og trener Markus Cramer, måtte trioen rett inn i juryrommet og forklare seg for blant annet renndirektør Pierre Mignerey.

– Han var selvfølgelig sint. Han prøvde å forklare hva han kunne gjøre når korridoren var stengt. Det var nok plass for finnen. Da ville ingenting skjedd om han stod i sin korridor, sier Markus Cramer til NRK om det som skjedde i juryrommet.

RUSSLAND-TRENER: Markus Cramer, her i pressesonen etter stafetten i Lahti søndag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Angret han på noe og var han villig til å beklage?

– I juryrommet gjorde han ikke det. Jeg tror han trenger tid til å roe seg ned. Da vil han forstå at det ikke var bra. Men igjen: Dette startet før hendelsen i målområdet.

Cramer og en annen russisk trener, Egor Sorin, er begge klare på at Bolsjunovs oppførsel ikke var bra, men står på at diskvalifisering var feil avgjørelse og vurderte både protest og anke etter rennet.

– Denne saken startet med valg av spor på oppløpet, og der er vi ikke enige med juryen, sier Cramer.

Etter å ha forklart seg for juryen ruslet Bolsjunov tilbake til målområdet. Der snakket han med enkelte russiske ledere, droppet å gå gjennom pressesonen, før han spaserte rolig ut av stadion en helt annen vei enn han skulle.

Opprørt og ikke enig

RENNDIREKTØR: Pierre Mignerey, her i pressesonen etter jurymøtet om Bolsjunov i Lahti søndag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Bolsjunov ble disket for oppførselen sin. Dermed ble heller ikke resultatet for russernes førstelag stående. Russlands andrelag ble dermed nummer tre.

– Han var opprørt og var ikke enig i avgjørelsen, sier renndirektør Mignerey om hvordan han opplevde Bolsjunov i møtet.

– Angret han på noe?

– Han sa ikke noe om det, og vi spurte han ikke direkte. Vår jobb er å analysere situasjonen og løperne vil angre eller ikke. Det (en beklagelse) har ikke noe å si for utfallet.

– Russerne mener dere tar feil?

– Vi skjønner det. Det eneste jeg kan si er at når løpere og ledere er i rommet, så er vi uenige. Jeg skjønner, de hadde sine argumneter, og de kan bringe de til en ankekommisjon, sier Mignerey.

– Pisser rett og slett på alle andre

Både Golberg og Emil Iversen hadde en god dag på jobben for Norge. Men sterkest var Sjur Røthe. Vossingen viste at han er råsterk på fristil og kvittet seg med russeren Andrej Melnitsjenko på den tredje etappen.

STAFETTSEIER: For de norske gutta, her fra venstre med Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Emil Iversen og Pål Golberg. Foto: Markku Ulander / AP

Dermed vekslet Røthe ut Hegstad Krüger rundt 40 sekunder foran Russland og Finland. Det skulle med andre ord et uhell til for å miste seieren. Det skjedde ikke.

Emil Iversen sier han er ekstremt stolt av laget for innsatsen i de finske løypene.

– Når Johannes (Klæbo) ikke er her i dag, så setter vi opp laget med tanke på å gå hardt. Vi mørner, mørner og mørner. Det er deilig at vi kan gjøre det på den måten også.

– Russland har herjet og nå har i hvert fall vi kommet tilbake. Og viste at vi er ikke så aller verst vi heller. Det smaker godt. Fire gode etapper og vi pisser rett og slett på alle andre, sier Iversen.

PS: Nordmenn, russere og resten av verdenscupsirkuset reiser neste uke for flere renn. I Falun i Sverige skal det gås klassisk sprint, 15 kilometer fellesstart i klassisk og 15 kilometer fristil intervallstart.