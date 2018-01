– Jeg synes det er veldig hardt å diske meg. Jeg kan få gult kort og en streng pekefinger, sier en skuffet Stadaas til NRK etter at han altså ble disket fra bronsemedaljen i NM.

Etter at Stadaas mottok to gule kort og ble disket gikk bronsemedaljen til Fredrik Riseth.

– Det er litt merkelig. Det er ikke på den måten man ønsker å ta en NM-medalje på, sier Riseth til NRK.

To gule på få sekunder

Til Dagbladet forklarer juryleder Torbjørn Broks Pettersen at Stadaas mottok to gule kort og dermed ble disket i løpet av få sekunder.

Først skal Stadaas ha tatt et ulovlig skøytetak i forbindelse med en sporendring mot slutten av sprintfinalen og fått gult kort.

BEVISET: Fredrik Riseth (t.h) med beviset på at han tok bronsemedalje på dagens NM-sprint. Eirik Brandsdal tok sølv. Foto: Geir Olsen, Geir Olsen / NTB scanpix

Sekunder senere skal Stadaas ha gått over skiene til Riseth og fikk da sitt andre gule kort.

– Jeg blir ikke voldsomt hindret, men jeg begynner å avvente litt. Det at jeg avventer gjør nok at vi unngår fall, sier Riseth om situasjonen da Stadaas gikk over skiene hans.

– Det blir litt hodemist på slutten av en sånn sprint, forklarer Stadaas til NRK om de to situasjonene.

Mener diskingen er streng

Til NRK så sier Stadaas at han husker begge hendelsene som gjorde at han til slutt ble disket, men at han likevel mener han burde få beholde bronsemedaljen.

– De dømmer han sikkert litt strengt når han har to slike kort tid etter hverandre. Jeg har opplevd det selv, og det føles veldig urettferdig. Når man får det på avstand så forstår man det kanskje, mener Riseth.

Selv om det ikke ble noe edelt metall på Stadaas er han likevel godt fornøyd med sin egen prestasjon.

– Jeg er med der oppe og kjemper og jeg føler at jeg gjør en god søknad for fremtidige renn.

En knust guttedrøm

Hundre meter fra mål i dagens sprintfinale så det ut som om Stadaas kunne knipe en overraskende sølvmedalje bak suverene Johannes Høsflot Klæbo.

Eirik Brandsdal ble likevel for sterk på oppløpet, men 23-åringen var likevel godt fornøyd med det som da var en NM-bronse.

– Det er en guttedrøm å ta medalje i NM, sa Stadaas til NRK like etter rennet.

Men bare en liten time senere ble guttedrømmen knust.