Bolsjunov nektet å ta på seg medaljen – Iversen føler ikke han fortjener gullet

– En sinnssykt stor dag for min skikarriere. At jeg blir mester, det er noe som kommer til å stå. Det er ufortjent at jeg blir det, men det kjennes fortjent at jeg blir nummer to. Jeg er veldig stolt av meg sjøl i dag. Det blir veldig spesielt etterpå, sier Emil Iversen.

Han står med gullmedaljen rundt halsen og er verdensmester på femmil. I hvert fall så lenge ikke Norge og Johannes Høsflot Klæbo vinner fram med en eventuell anke til appellutvalget.

Dramaet som oppsto da Klæbo ble disket fra gull etter en nærkontakt med Aleksandr Bolsjunov skapte en ekstremt trykket stemning på den folketomme VM-stadion i Oberstdorf.

Den var nærmest begravelsesstemning da Iversen sto på toppen av pallen og den norske nasjonalsangen ble spilt.

Bolsjunov mener Iversen ikke skulle hatt gull

– Det var rart, men jeg jubla for at jeg hadde tatt sølv, og det må jeg få lov til. Vi hadde fått høre nasjonalsangen uansett, påpeker Iversen.

Og han legger ikke skjul på at han hadde foretrukket å stå på det.

– Jeg hadde vært mer rørt om jeg hadde stått på siden av Johannes og han hadde vunnet, men uansett et stort øyeblikk å stå på pallen, sier han ettertenksomt.

Mens Iversen rykket opp til gull, rykket Bolsjunov opp til sølv. Selv om Klæbo var disket, var han synlig misfornøyd.

Han valgte til og med å ikke ta sølvmedaljen rundt halsen. Til NRK antydet han at juryen burde ha stokket om på resultatlista.

– Jeg kan bare si at i dag må vinneren være meg eller Klæbo. Ikke Iversen. Dette er ikke den beste slutten på denne dagen, sier han.

– Vet ikke om jeg skal juble eller gråte

Simen Hegstad Krüger rykket opp fra fjerdeplass til bronsemedalje. Den medaljen smaker på ingen måte like godt som de to sølvmedaljene han tok tidligere i VM.

BETENKT: Emil Iversen tydelig i tvil om hva som ville bli utfallet etter den dramatiske spurten. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det var veldig spesielt. Hva skal man si. Samtidig som jeg synes Emil fortjener hyllest, føler jeg at jeg står litt malplassert og vet ikke om jeg skal juble eller gråte, sier Krüger til NRK.

Han bet seg merke i at Bolsjunov valgte å ikke ta sølvet rundt halsen, og likte det bare sånn passe.

– Jeg tenker at vi må respektere de beslutningene som tas, og jeg synes jo det er mange løp her som fortjener en hyllest og respekt. Emil gjør er et fantastisk løp, og det fortjener all æren det kan få, sier Krüger, som rister på hodet over Bolsjunovs antydning om at han burde blitt tildelt gull selv om russeren kom i mål som nummer tre.

– Jeg vet ikke helt hva han mener, at han skulle blitt plassert fram, jeg skjønner ikke helt hvordan det skulle gått til. Han er vel en som aldri er fornøyd med sølv, sier Lyn-løperen.

– Hva Bolsjunov gjør driter jeg i. Mer har jeg ikke å si om han, sier Iversen.

IKKE LOV: Juryen fastslo etter mye fram og tilbake at denne manøveren fra Johannes Høsflot Klæbo ikke var tillat.

– Følelsen kan ingen ta fra meg

Både Krüger og Iversen føler med Johannes Høsflot Klæbo.

– Jeg synes fryktelig synd på ham, det er utrolig kjipt for ham, vi skal støtte ham så godt vi kan, sier Krüger.

– Jeg må gi han en klem. Det er ikke min feil heller, jeg har ingenting med det å gjøre, men jeg må bare ta det jeg får, sier Iversen

Samtidig prøver Emil Iversen å nyte øyeblikket. Det er imidlertid følelsen av å gå i mål som medaljevinner han skal nyte, ikke følelsen av å stå øverst på pallen.

– Jeg gikk for medalje. Jeg satset alt og lykkes til slutt. Det er sinnssykt stort. Det er femmila i Oberstdorf og det er VM. Endelig klarte jeg det. Det var veldig følelsesladet. Nå er det mye som har skjedd, men den følelsen jeg hadde i mål den kan ingen ta fra meg, fastslår han.

I VM i Seefeld for to år siden, tok han gull i begge lagkonkurransene. I Oberstdorf er det blitt gull på stafett og femmil.

Nå skal Iversen hvile og nyte, og vet ikke om han stiller i verdenscupavslutningen i Sveits neste helg:

– Jeg skal en tur sørover uansett. Jeg skal langt sørover. Har med Erik Valnes som reiseguide. Jeg vet ikke hvor vi skal. Men vi skal veldig langt sør!