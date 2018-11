IBU dropper Russland som arrangør frem til 2022

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har lagt frem terminlisten for verdenscupen til og med 2022, og Russland er ikke satt opp som arrangør for noen renn.

– IBU kan velge fritt fra søknadene vi mottar, og som du kan se har vi valgt land som har vært WADA-godkjent gjennom hele søknadsprosessen. Vi har stått ved prinsippene våre, så det er en av grunnene til at vi ikke har gitt noen verdenscuprenn til Russland, sier kommunikasjonssjef i IBU, Christian Winkler.

Russland var på søkerlista

Programmet settes etter en søknandsprosess hvor medlemslandene kan søke om å arrangere verdenscup. IBU bekrefter til NRK at Russland var et av landene som søkte, men at søknanden ble avvist.

Det kommer etter at IBU valgte å ikke ta opp Russland som fullverdig medlem i september i år. Russland mistet status som fullverdig medlem i Det internasjonale skiskytterforbundet 11. desember 2017, fordi forbundet ikke var godkjent av verdens antidopingbyrå, WADA. RUSADA ble dog gjeninnsatt i Verdens antidopingbyrå i høst.

Og selv om Russland skulle bli tatt opp som fullverdig IBU-medlem ved en senere anledning, blir det ikke aktuelt å endre terminlisten.

– Dette programmet er endelig. Det er ingen mulighet for at vi endrer dette, sier Winkler.

– Må gjøre hjemmeleksa

Etter det NRK erfarer er denne avgjørelsen et signal til Russland om at IBU ser alvorlig på situasjonen før partene skal møtes i Moskva neste uke for å drøfte Russlands fremtid som IBU-medlem.

– Da skal vi stille nye krav til Russland, og hvis de aksepterer dem kan de bli fullverdige medlemmer igjen. Men de må gjøre hjemmeleksa si, sa IBU-president Olle Dahlin til NRK tidligere denne uka.