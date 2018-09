Avstemningen ble gjort på IBU-kongressen i kroatiske Porec fredag. 29 nasjoner stemte mot at Russland på ny skulle bli tatt opp som fullverdig medlem. 20 stemte for, mens to stemte blankt.

– Et viktig valg, men det er skremmende at så mange overser IBUs lov siden RUSADA (det russiske antidopingbyrået) er non compliant, sier Erlend Slokvik, president i Norges Skiskytterforbund til NRK etter valget.

Russland fortsetter å ha et provisorisk medlemskap i IBU. Det vil si at de ikke kan stemme, fremme forslag, eller stille kandidater på Kongressen.

NORGES REPRESENTANTER: President Erlend Slokvik og 1. visepresident Tore Bøygard representerer Norges Skiskytterforbund i Porec. Foto: Hans Henrik Løken / NRK

– Mange, varme forsvarstaler

Russland mistet status som fullverdig medlem i Det internasjonale skiskytterforbundet 11. desember 2017, nettopp fordi forbundet ikke er godkjent av verdens antidopingbyrå, WADA.

Slokvik forteller at flere medlemmer gjorde det de kunne for å få Russland inn igjen.

– Det var varme forsvarstaler fra mindre, tidligere sovjetiske nasjoner. De fortalte hvor viktig Russland er, og at de alltid kommer til å støtte dem. Heldigvis har den vestlige verden en klar oppfatning av hva som er rett og galt.

RUSADA er ikke godkjent av WADA blant annet på grunn av de mange dopingavsløringen i forbindelse med OL i Sotsji.

IBUs regler hindrer et ikke-godkjent forbund fra å være et fullverdig medlem av Det internasjonale skiskytterforbundet.

– Det hadde ikke vært et godt signal å sende ut. Det er skremmende at så mange nasjoner ikke ser på de faktiske lovene til IBU. Det er fremdeles russiske utøvere som er under etterforskning. Det gjelder ikke bare Sotsji, men også VM i 2017. Det er mye uavklart, og da er dette riktig signal, sier Slokvik.

Valget ble holdt bak lukkede dører, selv om IBU har lovet åpenhet rundt valget.

Russisk delegat: – Vi har et nytt forbund

Sergej Tsjepikov er på plass i Porec som representant for det russiske forbundet. Han er skuffet etter avgjørelsen.

SKUFFET: Sergej Tsjepikov. Foto: Hans Henrik Løken / NRK

– Dette er ikke bra for oss. Vi har et nytt forbund, med nye personer, en ny president og et nytt lag. Vi er rene sportsmenn, sier Tsjepikov.

Tsjepikov, som selv er tidligere skiskytter, mener de har gjort mye for å endre kulturen i det russiske forbundet.

– Jeg tror vi får et bedre resultat på neste kongress. Jeg håper nå vi kan jobbe bra med IBU og antidopingbyråene.

Håper på norsk representant i styret

Senere fredag skal det avgjøres hvem som erstatter Anders Besseberg som president i Det internasjonale skiskytterforbundet. Besseberg er for tiden under etterforskning for korrupsjon, en sak som gjorde at han trakk seg fra presidentvervet.

Kandidatene er svenske Olle Dahlin og latviske Baiba Broka. Valgkampen har vært skitten, med blant annet flere anonyme brev til NRK. I brevene har Olle Dahlin blitt beskyldt for å kjøpe stemmer fra mindre nasjoner, mens det fortelles at Broka ikke fikk sikkerhetsklarering da hun var justisminister i Latvia.

Slokvik sier at det viktigste for Norge er at de får et godt styre.

– Vi kan leve med begge kandidatene, selv om ingen er blant våre favoritter. Det er viktigere at vi får et bra styre.

1. visepresident i Norges Skiskytterforbund, Tore Bøygard, er Norges kandidat til styre. Slokvik tør ikke spå om han kommer inn.

– Det kan fort bli et lotteri.