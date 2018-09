Norske utøvere reagerer på WADA-avgjørelsen: – Det er skuffende

– Det er skuffende at WADA først har veket på kriteriene de opprinnelig har satt til RUSADA. Når de da i tillegg lar dem komme inn igjen sånn som det er nå, er det skuffende.

– Det beste hadde vært om man fikk på plass et ordentlig sterkt WADA igjen. Man kan ikke stå i en kald dopingkrig over tid, sier skøyteløper Espen Aarnes Hvammen til NRK.

Russland og det russiske antidopingbyrået har vært utestengt fra WADA siden 2015. For å bli medlem igjen, skal de ha fått to krav. Forenklet var de kravene at de måtte anerkjenne McLaren-rapporten, og åpne opp laboratoriene. Senere ble det endret litt. Russland måtte anerkjenne rapporten fra Schmid-kommisjonen.

I dag ble utestengelsen opphevet og Hvammen trekker frem at det beste for alle var om WADA sto på sine krav, og at Russland hadde innfridd de opprinnelige kravene.

– Det mest positive på sikt, hadde vært at de rakk opp hånda, tok skylden og fulgte opp det WADA sa. Da hadde tilliten blant utøvere i andre nasjoner blitt bedre, sier han, og mener at nettopp mangelen på tillit til andre nasjoners utøvere er et av de største, og tristeste problemene i denne saken.

– Nettopp denne tilliten tar det i hvert fall ikke mindre tid å bygge opp igjen etter dagens avgjørelse, sier han.

Lei av politisk spill

Skiskytter Tarjei Bø har fått med seg saken gjennom nyhetsforsider, og mener at det er vanskelig å få full oversikt over saken. Men gitt at RUSADA ikke har oppfylt alle de opprinnelige kravene, synes han det er litt tidlig.

TIDLIG: Tarjei Bø synes kravene burde vært oppfylt før RUSADA fikk komme tilbake. Foto: Anders Rove Bentsen / NRK

– Jeg håper WADA fortsetter å pushe på det de sa de skulle gjøre. Det at de åpner nå synes jeg er for tidlig selv, men jeg håper de fortsetter å gjøre det de skal bak lukkede dører uansett, sier han.

Samtidig er han lei av alt som foregår i kulissene.

– Jeg er så lei av det politiske spillet. Vi er her for å konkurrere og for å gjøre det beste ut av det, og jeg er lei av alle penger som går hit og dit, og hvem som drar i alle disse trådene. Vi utøverne holder på med dette fordi vi elsker det, og vi håper de gjør det samme.

Skeptisk

Lagkamerat Lars Helge Birkeland synes det høres litt rart ut at de gjeninnsatte RUSADA uten at kravene var innfridd.

– Det høres veldig spesielt ut når de først har stengt de ute, og at de nå har sluppet dem inn igjen, uten at de har innfridd de kravene de hadde fått i utgangspunktet, så man blir jo litt skeptisk når man hører det, forteller han.