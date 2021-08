Hvorfor kan ikke Messi spille gratis for Barcelona?

De siste ukene har fotballverden stort sett snakket om Lionel Messis overgang fra Barcelona til Paris Saint-Germain. Overgangen ble bekreftet tirsdag.

Under argentinerens tårevåte farvel med den spanske storklubben fortalte han at han egentlig ikke ville dra.

Det har fått mange til å stille det samme spørsmålet: Hvorfor kan han ikke bare spille gratis for Barcelona?

Regelverket står i veien

Det finnes det flere årsaker til.

– Det ligger ikke til en stjernes natur, han ville aldri gjort det. Litt på grunn av selvfølelsen, og litt fordi penger betyr veldig mye mer enn det burde gjøre for en som har så mye, sier Jan Petter Saltvedt.

I tillegg kommer La Ligas regelverk i veien. TV 2s sportskommentator, Mina Finstad Berg sa blant annet følgende til TV 2 tirsdag:

– Det rapporteres om at regelverket i La Liga ikke åpner for at du kan spille gratis. Messi hadde blitt bedt om å ta et 50 % lønnskutt, det hadde han sagt ja til, så hadde ikke Barcelona bedt ham om mer enn det.

Til The Guardians podkast «Football Weekley» forteller La Liga-ekspert Sid Lowe at minstelønnen i den spanske toppdivisjonen skal ligge på 168 000 euro i året – i overkant av 1.7 millioner kroner.

Messi kunne gått ned til ligaens minstelønn, sier Saltvedt, men det kunne han også gjort tidligere.

Jan Petter Saltvedt mener at superstjernen hadde mulighet til å hjelpe klubben økonomisk da gjelden først ble kjent. Foto: Alem Zebiz / NRK

– Det ville vært verdens fineste gest. Men han burde gjort det da klubben slet i forbindelse med pandemien. Allerede da så man tegnene på alvorlige problemer. Det var da gjelden på elleve milliarder faktisk ble tallfestet ordentlig for første gang.

Problemet stikker dypere enn Messis lønn

I den spanske ligaen kan ikke lønnsutgiftene overstige 70 prosent av klubbens inntekter over et år.

Der ser det mørkt ut for den spanske storklubben, uavhengig av Messi.

– Barcelona ville, selv med en gratis Messi der, ikke oppretthold de økonomiske kravene. Barcelonas styreleder Joan Laporta sa at de bruker 95 prosent av inntektene på lønn, med Messi ville det vært 110 prosent, sier Saltvedt.

– Det betyr at klubben fortsatt må selge unna spillere.

Han legger til at Barcelona likevel kunne hatt med seg Messi inn i kommende sesong, hadde de bare vært litt mer årvåkne.

Lionel Messis farvel med Barcelona var av det tårevåte slaget. Foto: Joan Monfort / AP

Den store tabben

Det hele kunne nemlig vært unngått, forteller Saltvedt. Hadde bare Barcelona hatt bedre oversikt over regelverket for registrering av spillere.

– Ligaen kan ikke gå inn og forlange at Barcelona skal selge en spiller, uansett hva han måtte tjene, men de kan si at de ikke får lov til å registrere nye spillere når de ikke har råd til det.

Hadde Messi signert ny kontrakt med Barcelona innen 30. juni, mens han fortsatt var under kontrakt med klubben, hadde han trolig spilt for Barcelona med halv lønn.

Men klubben lot kontrakten gå ut, Messi ble klubbløs, og argentineren var som en ny spiller å regne.

Saltvedt forteller videre at det er grunnen til at spillere som Sergio Agüero, Memphis Depay og Eric García ikke er spilleberettiget for Barcelona enda.