– Jeg har tatt beslutningen om å dra til Miami. Det er ennå ikke helt avklart, og det er noen ting som gjenstår, men jeg har bestemt å fortsette karrieren der, sier Messi i et intervju med Mundo Deportivo onsdag kveld.

Inter Miami har også bekreftet overgangen på sosiale medier.

Den argentinske stjernespilleren forteller at han opprinnelig ønsket en retur til Barcelona, men at han i respekt for klubbens spillere og økonomi valgte å dra til Miami.

FRA PARIS TIL MIAMI: Lionel Messi flytter til USA. Foto: Benoit Tessier / Reuters

– Jeg ønsket det virkelig, og jeg var veldig spent på å kunne komme tilbake. Men etter å ha opplevd det jeg opplevde, og den utgangen jeg hadde i klubben, ønsket jeg ikke å være i samme situasjon igjen, sier han og fortsetter:

– Jeg hørte at de måtte selge spillere eller senke spillernes lønn, og sannheten er at jeg ikke ønsket å gå gjennom det, og heller ikke ta ansvar for noe som hadde med det å gjøre.

Lønn: 20 millioner euro

Ifølge Mundo Deportivo skal argentineren ha signert en toårskontrakt med klubben som eies av David Beckham. Han vil tjene opptil 20 millioner euro.

Beckham og Messi kjenner hverandre fra før. De har begge vært ambassadører og frontfigurer for Adidas og Pepsi og har også spilt mot hverandre, som her fra en mesterligakamp i 2013:

GAMLE KJENTE: Lionel Messi og David Beckham, her fra en kamp i 2013. Foto: Action Images / Reuters

Da Messi ble verdensmester med Argentina, la Beckham ut et innlegg på Instagram med tre bilder av Messi. Bildeteksten var enkel og grei: «Kongen».

Messi til Miami gir på mange måter mening, ifølge The Athletic: Nettstedet skriver at familien hans har allerede eiendom i solskinnsstaten.

Klimaet, mangelen på inntektsskatt i Florida og faktum at Miami er en by med et stort søramerikansk samfunn hjelper også. Messi har ved flere anledninger lagt ferieturen til nettopp Miami.

Å ha Messi i USA, tre år før landet skal arrangere 2026-VM sammen med Canada og Mexico er også gunstig for promoteringen av fotballen i landet.

– Jeg hadde likt å spille i USA en dag. Det har alltid vært en av drømmene mine, sa Lionel Messi til den spanske TV-kanalen La Sexta i 2020.

Nå får Messi den drømmen oppfylt. Etter nesten 20 år på øverste nivå i europeisk fotball skal argentineren til USA.

Miami-avtalen skal inkludere samarbeid med store merkevarer som Adidas, som Messi har en sponsoravtale med og Apple, som er MLS' rettighetshaver.

Lionel Messi Foto: FRANCK FIFE / AFP Ekspander/minimer faktaboks Fullt navn: Lionel Andrés Messi Født: 24. juni 1987, Rosario, Argentina Posisjon: Angrep Aktuell: Klar for Inter Miami Klubber: Barcelona, PSG Meritter, klubb: La Liga (10), Mesterligaen (4), klubb-VM (3), Supercupen (3), Copa del Rey (7), spansk Supercup (8), Ligue 1 (2), fransk Supercup (1), Barcelonas mestscorende gjennom tidene (672), flest kamper for Barcelona (778) Meritter, landslag: Fotball-VM (1), Copa America (1), OL-gull (1), U20-VM (1), Argentinas mestscorende gjennom tidene (102), flest landskamper for Argentina (174) Meritter, individuelt: Gullballen (7), UEFA «The Best» (3), Gullstøvelen i Europa (6), Gullballen i VM (2), Årets spiller i La Liga (6), Toppscorer i La Liga (8), Årets spiller i Argentina (15) Lionel Messi er av mange ansett som tidenes beste fotballspiller.

Beckham-effekten

Det vakte oppsikt da David Beckham, verdens mest kjente fotballspiller på det tidspunktet, i 2007 byttet ut Real Madrid med MLS og LA Galaxy.

Verdens mest kjente fotballspiller i en klubb og liga ikke så mange verken kjente til eller brydde seg om.

Historien var Hollywood-byen Los Angeles verdig.

Beckham da 32 år gammel, fortsatte på karakteristisk vis å prikke inn frispark, og han har siden blitt regelmessig omtalt som mannen som satte MLS på fotballkartet, selv om spillere som Pelé, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff og George Best spilte der lenge før.

Etter Beckhams inntog kom det igjen flere og flere stjerner til ligaen, og spillere som Thierry Henry, Steven Gerrard, Wayne Rooney og Zlatan Ibrahimovic er blant dem som gikk til MLS på tampen av karrieren.

MLS fikk et rykte for å være en «fotball-kirkegård»: Et sted aldrende fotballspillere, som ikke lenger har kvaliteten eller fysikken til å fortsette karrieren, ender opp og lar karrieren dø ut mens de tjener bra med penger.

For Beckhams del døde karrieren på ingen måte ut. Han ble gigantisk, bortimot udødelig, i USA. I 2019 ble en statue av ham avduket utenfor hjemmebanen til LA Galaxy. Han er den første i MLS-historien som har fått en statue av seg selv.

FOREVIGET: Statuen av David Beckham i Los Angeles. Foto: MARK RALSTON / AFP

Og han har startet sin egen fotballklubb. Sammen med Mas-brødrene Jorge og Jose er Beckham eier av Inter Miami.

Og klubben hans trenger Messis hjelp: Phil Neville fikk sparken som hovedtrener etter en begredelig sesong så langt. Inter Miami ligger sist i sin regionale avdeling med 15 poeng etter 16 kamper.

Verdensmester

Etter å ha gått gradene i Barcelonas berømte akademi La Masia, fikk han, som 17-åring, A-lagsdebuten i oktober 2004. Kort tid etter begynte han å dominere og ble spilleren med flest kamper og scoringer for Barcelona.

Sommeren 2021 forlot han den katalanske storklubben på grunn av Barcelonas økonomiske situasjon, og de siste to sesongene har han spilt for PSG.

NUMMER 30: Lionel Messi fikk draktnummer 30 da han gikk til PSG. Det var draktnummeret han hadde da han fikk Barcelona-debuten tilbake i 2004. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Etter en trøblete debutsesong i den franske hovedstaden – som riktignok endte med seriegull – har Messi vært langt bedre denne sesongen, og endte med 21 mål og 20 målgivende pasninger. PSG ble seriemester også denne sesongen.

I desember vant han VM med Argentina, etter at de slo Frankrike på straffer i finalen.

Men det har ulmet rundt Messi en stund nå. Han har aldri vært elsket av PSG-fansen på samme måte som han ble i Barcelona, og flere ganger har argentineren blitt møtt med buing og pipekonsert. Nylig ble han også suspendert av klubben etter at han ikke møtte opp på trening.

Grunnen var at han i stedet reiste til Saudi-Arabia for et sponsoroppdrag. 35-åringen er nemlig ambassadør for reiselivet i Saudi-Arabia.

SPONSOR: Lionel Messi og familien avbildet under et sponsoroppdrag i Saudi-Arabia for kort tid siden. Foto: HANDOUT / Reuters

De siste månedene har spekulasjonene rundt hvor Messis fremtid ligger rast. Lenge virket det som han ville skrive under på en ny kontrakt med PSG, mens også en retur til Barcelona har blitt hyppig nevnt. Det samme har en overgang til Saudi-Arabia og MLS.

Mange trodde han skulle ende opp i Saudi-Arabia, men nå er det klart at det er Inter Miami som har vunnet kampen om Gullball-grossistens signatur.