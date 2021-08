Den franske avisen L'Équipe melder at Messi skal gjennom en medisinsk test tirsdag, og at han snart skal presenteres som PSG-spiller, trolig i morgen.

Det har vært Messi-feber i paris helt siden Messi selv bekreftet søndag at PSG var aktuell som ny klubb. Deretter verserte ryktene om at han skulle komme til den franske hovedstaden allerede mandag.

Både på flyplassen Le Bourget og utenfor Parc des Princes stadion er det store folkemasser, og politiet er også til stede med mye folk for å holde ro og orden.

Hans far og agent, Jorge Messi, ble observert på vei til Paris tirsdag. Da fikk han spørsmål fra pressen om Messi skal signere for PSG. «Ja», var svaret fra pappa Messi.

PSG har allerede forberedt presentasjonen av stjernespilleren. Flere medier melder at klubben har leid Eiffeltårnet de neste dagene. Det samme gjorde klubben da Neymar ble presentert i 2017.

SNART KLAR: Det ventes at Lionel Messi vil ankomme Paris tirsdag. Foto: Rafael Yaghobzadeh / AP

Forvirring

Det har også vært «kaos» i diverse medier. Tirsdag morgen meldte plutselig flere medier at Messi har fått et siste tilbud fra Barcelona i håp om en helomvending. Kilder i Barcelona skal ha avvist dette.

Siden sjokket før helga, da Barcelona annonserte at de ikke lenger hadde råd til å ha Messi i stallen, har ryktene om skifte til den franske storklubben vært sterke.

Og da han selv på en pressekonferanse bekreftet at det var aktuelt med PSG, eksploderte fotballfeberen i Paris.

MESSI-FEBER: Det var mange supportere som møtte opp i Paris i håp om å observere Lionel Messi. Foto: Yves Herman / Reuters

Messi har vært i Barcelona i 17 år, og forlater den katalanske klubben mot sin vilje. Hans kontrakt gikk ut i sommer, men han ble senere enig med klubben om en ny kontrakt med betydelig lønnsreduksjon.

Det gikk likevel ikke i boks. For Barcelona er en klubb med en enorm gjeld på rundt 11 milliarder kroner, og hadde ikke lenger råd til å lønne Messi.

– Det hadde ødelagt økonomien i klubben for 50 år, sa klubbpresident Joan Laporta.

Messi kunne heller ikke spilt gratis for klubben, da regelverket i La Liga forhindrer kunstig lave lønninger til spillere. Dermed ble det veldig vanskelig å få ham til å bli værende i klubben.

Barcelona har nå satt seg selv i en vanskelig situasjon. Det rapporteres at det blir vanskelig å registrere deres nye signeringer, grunnet høye lønninger hos de andre spillerne.

Klubben har som nevnt en gigantgjeld, og spillere som Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé og Philippe Coutinho har alle blitt signert for godt over én milliard.

I tillegg skal klubben visstnok slite med å få spillere til å gå ned i lønn, noe de sårt trenger for å holde økonomien i sjakk.

MERITTERT: Lionel Messi har vunnet alt som kan vinnes med Barcelona, og regnes av mange som tidenes beste fotballspiller. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

I tårer på pressekonferanse

Søndag holdt Messi en svært følelsesladd pressekonferanse, der han gråtkvalt fortalte hva Barcelona hadde gitt han, at hans klubbskifte var mot hans vilje, og at Paris Saint-Germain allerede hadde tatt kontakt.

– De siste dagene har jeg tenkt mye på hva jeg kan si, men sannheten er at jeg ikke kan si noe. Dette er veldig vanskelig for meg etter så mange år. Jeg har vært her hele livet mitt. Jeg er ikke klar for dette, sa Messi mens tårene trillet.

KNUST: Lionel Messi var tydelig preget da han sa farvel til Barcelona. Foto: Pau Barrena / AFP

Med Messi på plass, har PSG hatt en svært sterk sommer på overgangsmarkedet. De har fra før av signert verdensstjerner som Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma og Georginio Wijnaldum, og nå altså Messi. Alle har kommet uten at PSG har betalt en eneste krone i overgangssum.

Nå vil Messi danne en fryktinngytende angrepsrekke med Neymar og Kylian Mbappé. Messi har som kjent vært lagkamerat med førstnevnte i Barcelona fra 2013 til 2017. Det resulterte i tre cupgull, to ligatitler og én mesterligatittel.

Det meldes at Messi får draktnummer 30. Dette er det første nummeret han brukte som førstelagsspiller for Barcelona.