Ole Gunnar Solskjær har skrytt av sine analytikere i Manchester United, men selv de må ha klødd seg i hodet da de tok fatt på kveldens oppgave.

Det har nesten aldri vært vanskeligere å stoppe Lionel Messi.

Den 31-årige argentineren har vært blant verdens beste spillere i 12 år, men han er fortsatt i utvikling. Der hvor beina kanskje er litt treigere, er hodet skarpere, bevegelsene bedre, repertoaret av skudd og pasninger større.

Om banen er et sjakkbrett, er Messi dronningen som påvirker hver del av kampen, som i ett trekk kan snu alt på hodet.

– Han er vanskelig å stoppe, men det er ikke umulig, sa Solskjær i går.

Så hvordan skal Solskjær klare det?

Stående applaus

Det finnes ingen lettvinte løsninger på det når Barcelona gjester Old Trafford i kvartfinalen i mesterligaen i kveld. Messi vil i teorien spille høyre kant.

I praksis vil han vandre hvor han vil.

Som oftest gjør han også som han vil. Mye av grunnen til at Barça leder La Liga med 11 poeng, er at Messi har 33 mål og 12 målgivende på 29 ligakamper. Borte mot Betis i mars scoret han et hattrick som var så pent at hjemmefansen ga ham stående applaus.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Som de fleste trenere har konkludert, kan man ikke sette én mann på Messi. Man må stoppe ham som et lag. Starten på den oppgaven er å forutsi hvordan Barça vil spille.

Solskjær vil allerede ha en god idé om hva laget blir.

Usikre kort

En stor del av Barças ellever velger seg selv. Trener Ernesto Valverde kan bruke en 4-3-3 med følgende navn fra start (listet fra høyre til venstre):

Keeper: Marc-André ter-Stegen

Forsvar: Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba

Midtbane: Ivan Rakitić, Sergio Busquets, Arthur

Angrep: Lionel Messi, Luis Suárez, Philippe Coutinho

Omtrent det eneste usikre er venstrekanten, hvor mer defensive Arturo Vidal kan erstatte Philippe Coutinho og vri formasjonen om til 4-4-2. En mulighet er også hurtigtoget Ousman Dembélé, som ble meldt skadefri i går.

Hva vil så Solskjær stille med?

Keeper: David de Gea

Forsvar: Ashley Young, Chris Smalling, Victor Lindelöf, Luke Shaw

Midtbane: Jesse Lingard, Nemanja Matić, Fred, Paul Pogba

Angrep: Marcus Rashford, Romelu Lukaku

Her er mer usikkert. Både Ander Herrera og Nemanja Matić er tvilsomme, så Fred og/eller Scott McTominay kan spille sentralt. Rashford sliter med ankelen. Lingards plass kan fint gå til Anthony Martial eller Juan Mata.

Få av disse valgene vil imidlertid påvirke Plan Messi.

Frispark = straffe

Det finnes i hovedsak to valg mot Messi: Man kan presse Barça så høyt at han knapt får ballen, eller ligge så dypt at han ikke når de farligste sonene.

Slik er det i hvert fall i teorien.

Her er Lionel Messi i kjent driv med ballen. Foto: Lluis Gene / AFP

Basert på det Solskjær har gjort siden han tok jobben, vil United sannsynligvis ligge lavt. De har stort sett ligget og ventet på de store lagene, spesielt borte, men også hjemme. Da United møtte Liverpool i ligaen på Old Trafford i februar, hadde de ballen 35,4 % av tiden.

Kunsten for United blir å ligge så tett som mulig. Messi elsker rommet mellom forsvaret og midtbanen, så United må prøve å eliminere dette helt. Oppgaven blir stor for de sentrale midtbanespillerne.

United bør heller ikke felle Messi her. Han har dundret inn syv frispark denne sesongen, og tar dem omtrent like lett som andre tar straffespark.

– Vi vet vi må være forsiktige, sa Solskjær i går.

Og om United stopper Messi, må de fortsatt tenke på Luis Suárez.

Superduoen

Suárez kombinerer ofte med Messi. I en alder av 31 år forblir uruguayaneren en klassespiller som plager forsvarere konstant. Han og Messi har scoret 53 ligamål til sammen denne sesongen.

United som lag har 61.

Luis Suárez er et konstant uromoment for ethvert forsvar. Foto: Pau Barrena / AFP

De to beveger seg på ulike vis. Mens Messi venter på ballen sentralt, tar Suárez stadig løp. Han truer bakrom, går ut på kant, utfordrer én mot én. Om et lag ligger lavt, vil Suárez trekke mer ut mot kanten for å skape rom for Messi.

Dette var tilfellet da Barça slo Atlético Madrid 2–0 hjemme lørdag kveld.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Mot Suárez er Solskjær heldig som har Victor Lindelöf, en mobil forsvarer, men Chris Smalling kan slite med tempoet. United bør ligge så tett at de forhindrer én-mot-én situasjoner mellom Suárez og stopperne.

Og så må de stoppe en av Barças forsvarsspillere.

Det skjulte våpenet

Jordi Alba er et av Barças fremste våpen. Den lynkjappe venstrebacken lar Coutinho gå innover i banen, og har en telepatisk forståelse med Messi, som kan slå ballen til ham i bakrom fra nesten hvor som helst.

Jordi Alba har åtte målgivende pasninger i ligaen denne sesongen. Kun tre spillere har flere.

Venstreback Jordi Alba er et av Barças fremste angrepsvåpen. Foto: Javier Soriano / AFP

Dette kan bekymre Solskjær, for Uniteds høyreback er 33-årige Ashley Young, som ikke er den raskeste. Når Jordi Alba fosser ned langs venstre, må i tillegg Uniteds høyrekant jobbe hjemover. Derfor kan rollen gå til Lingard, som er kjapp, eller kanskje til og med Diogo Dalot, som er høyreback.

Klarer Solskjær å stoppe Messi, Suárez og Jordi Alba, er mye gjort.

Så er spørsmålet hvordan United selv skal skape sjanser.

Solskjærs systemer

Fremgangsmåten her er mindre komplisert enn å stoppe Barça, for vi vet hva slags type plan Solskjær liker i slike kamper. United skal kontre og utnytte feil.

Derfor vil Solskjær virkelig håpe at Rashford blir skadefri.

Blir Rashford skadefri? Foto: Oli Scarff / AFP

Den 21-årige spissen har stått bak de flotteste kontringsmålene under Solskjær. Blir han klar, kan han starte på topp i en 4-4-2 sammen med Romelu Lukaku. Med én kjapp pasning opp på spissduoen kan United utfordre Barças stoppere én mot én og to mot to.

Alternativt kan Solskjær bruke Rashford som venstrekant og vri om til 4-3-3.

Dette vil gi United en ekstra mann sentralt, som er viktig mot Messi, men vil også tvinge Rashford til å jobbe hjemover, noe som vil svekke kontringsstyrken.

Diamanten

Hva om Rashford ikke kan starte? Da blir det fort 4-3-3 uansett, kanskje med Anthony Martial på kant.

En tredje mulighet er en 4-4-2 med diamantformasjon på midtbanen, hvor en offensiv midtbane – enten Lingard eller Mata – trer pasninger gjennom til spissene. Denne smale formasjonen vil imidlertid gi Barças backer mer rom, som er dristig.

Alternativene er altså mange for United, og oppgaven enorm.

Hva enn Solskjær velger, vil han håpe at det er hans eget lag – og ikke Messi – som applauderes av banen i kveld.