Er Lionel Messi undervurdert?

Nylig skrev Sean Ingle, en sportsskribent i avisen The Guardian, en sak hvor han sammenlignet Lionel Messi med The Beatles.

Ingle siterte musikkjournalisten David Hepworth, som mente at The Beatles var undervurderte. De fleste av oss kjenner The Beatles som et av tidenes størst band, men Hepworth mente de var enda bedre enn folk trodde.

Slik er det også med Messi, skrev Ingle. Folk sier han er en av tidenes beste; han er enda bedre.

I så fall er det verdt å vurdere de to kåringene av årets spiller i verden. Mandag delte magasinet France Football ut Gullballen; i september ga FIFA ut sin pris. Kroaten Luka Modrić vant begge.

Og begge gangene kom Messi på femteplass.

BRØT GULLBALLEN-REKKEN: Luka Modrić er den første siden Kaka (2007) til å vinne Gullballen etter Cristiano Ronaldo- og Lionel Messi-dominansen. Foto: FRANCK FIFE / AFP

De andre som havnet foran Messi i Gullballen – Kylian Mbappé (nummer fire), Antoine Griezmann (tre), Cristiano Ronaldo (to) – glitret enten i VM eller i mesterligaen. Men Messi vant den spanske ligaen og cupen med Barcelona.

Han scoret eller la opp til 54 mål i La Liga og mesterligaen, mer enn noen annen spiller i de store ligaen i Europa.

Hvorfor fikk han så lite støtte fra journalistene, trenerne og spillerne som stemte?

The Independents kommentator Miguel Delaney har lurt på om Messi er blitt for god for sitt eget beste. Messi har vunnet fem Gullballer, delt mest med Ronaldo, men har ikke mottatt en siden 2015.

Så lenge har argentineren briljert, skriver Delaney, at vi kanskje tar det for gitt.

I sommer argumenterte forfatteren Aslak Nore det samme som Ingle skulle gjøre: At Messi er undervurdert.

– Bredden i hans begavelse er så kolossal, og stabiliteten i prestasjonene så formidabel, at kvaliteten hans er vanskelig å fatte, skrev Nore i Dagens Næringsliv.

Er Messi undervurdert? Burde han vunnet Gullballen oftere? Svar er vanskelig å gi med ord.

Men de kan gis med tall.

Har vi blitt for godt vant når det gjelder Messi? Foto: Albert Gea / Reuters

I 2014 prøvde Benjamin Morris å kvantifisere Messis geni.

Morris, en analytiker for siden FiveThirtyEight, studerte en database med oversikt over alle spillere som hadde spilt for klubber og landslag de siste fire årene. Det var 16 574 av dem. Morris lurte på hvem som gjorde hva, hvor ofte, og hvor godt.

Han visste at Messi var god; nå ville han vite hvor god.

– Resultatene var enda sprøere enn jeg hadde forestilt meg, sier Morris til NRK.

– Skal ikke være mulig

Vi har allerede en anelse om hvor god Messi er. Siden angriperen slo gjennom i Barcelona i 2006, har han vist en briljans og stabilitet vi aldri før har sett.

Han har vunnet ni ligatitler, syv spanske cuper og fire mesterligaer. Han er tidenes toppscorer for Barcelona og Argentina. Han er tidenes toppscorer i La Liga. Han har driblet slalåm gjennom forsvar, skrudd inn nydelige frispark og slått umulige pasninger.

Så ofte er Messi briljant, at vi kun unntaksvis sperrer øynene opp. Som da han gjorde dette mot Atlético Madrids Filipe Luís for ni dager siden.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Men disse tallene er ikke nok. Man må gå dypere for å forklare hva Messi utretter.

Siden 2010 har selskaper som Opta og ESPN logget statistikk på alt som skjer på banen: hvert skudd, hver pasning, hver touch. Om man vil vite hvor mange støttepasninger venstrebacken til Arsenal slår med høyrebeinet i hver bortekamp, så kan man det.

Det var Optas tall Morris studerte i 2014. Han lette etter statistikk som kunne fortelle ham hvor god Messi virkelig var.

Morris fant ut at det Messi gjør, egentlig ikke skal være mulig.

Forbløffer analytikerne

Morris startet med å finne ut at Messi var involvert i 291 mål på 201 kamper for klubb og landslag fra 2010 til 2014. Ronaldo lå på andreplass med 289. Nestenmann på listen lå under 200.

Om man skulle måle Messi, skrev Morris, måtte han måles opp mot Ronaldo.

Messi har vunnet prisen fem ganger, det er like mange ganger som Ronaldo. Foto: Stringer / Reuters

Et av spørsmålene var hvem som var best foran mål. Morris så på de 866 spillerne som hadde skutt minst én gang per kamp, og som hadde spilt minst 50 kamper. Med hensyn til antall mål per skudd, var Messi den niende mest effektive. Ronaldo var nummer 173.

Ingen andre som skjøt like ofte som Messi, hadde truffet oftere på skuddene.

Ingen andre var i nærheten.

Dette var ikke alt. Omar Chaudhuri, som er ansvarlig for fotballstatistikk i analyseselskapet 21stClub, forklarer til NRK at skudd fra langt hold anses som ineffektive. Nesten ingen spillere klarer å opprettholde høy effektivitet fra distanse over lang tid.

Men Messi traff på skuddene utenfor feltet omtrent like ofte som de fleste gjør innenfor.

– Det er sprøtt, sier Chaudhuri.

Lionel Messi scorer på frispark mot PSV Eindhoven i mesterligaen. Foto: Sergio Perez / Reuters

Cristiano + Özil = Messi

Messi var spilleren som scoret mest, men han spiller også i en dypere rolle på banen enn de fleste typiske målscorere. Så hvordan var han som tilrettelegger?

Morris fant ut at Messi hadde gitt tredje flest målgivende pasninger. Kun Mesut Özil og Franck Ribéry hadde skapt flere mål. Men Özil og Ribéry er ment å skape sjanser. Özil spilte i Real Madrid, hvor jobben hans var å servere Ronaldo.

Messi holdt altså følge med Özil og Ribéry som tilrettelegger, mens han scoret flere enn Ronaldo.

Han var Özil og Ronaldo på en gang.

Messis evner som playmaker gikk også dypere enn det de målgivende pasningene kunne forklare. Morris så på hvor ofte spillere slo pasninger fra midtbaneleddet og inn i motstanderens siste tredjedel. Det er slike pasninger som ofte starter angrep.

Messi hadde spilt omtrent 23 av dem per kamp. Ronaldo lå på 12.

Morris så også at Messi hadde slått mer enn 3 800 vellykkede pasninger fremover. Det var nesten dobbelt så mange som noen annen spiller. Ronaldo lå på 1 500.

Med hensyn til gjennombruddspasninger, hadde Messi igjen forsøkt nesten dobbelt så mange som noen andre. Disse pasningene hadde ført til 28 mål.

Ingen andre hadde skapt mer enn 15 mål på denne måten. Ronaldo hadde skapt 5.

De tre typene angripere

Morris analyserte også Messi som dribler. Han oppdaget at argentineren prøvde å gå forbi spillere litt mer enn åtte ganger per kamp. Ronaldo lå litt under fem.

Messi lyktes omtrent 55 % av gangene, Ronaldo 40 %.

– Av alle spillerne i databasen som har spilt minst 100 kamper, forsøker Messi flest driblinger. Og han er best på det, skrev Morris.

Ifølge statistikk er Messi den som lykkes oftest når han dribler. Foto: Lluis Gene / AFP

Alle disse tallene gjenspeiler et argument fra Nore. Han skrev at det finnes tre typer offensive spillere: Målscoreren, spillefordeleren og dribleren. Å finne en spiller som er best i én av disse kategoriene, er i utgangspunktet sjelden kost.

– Messi er best på alle tre parameterne, skrev Nore.

Morris så ut til å være enig da han konkluderte:

– Det er ikke mulig å skyte med mer effektivitet utenfor feltet enn de fleste spillere gjør innenfor feltet ... Det er ikke mulig å være verdens beste både i å drible og å gi ballen til sine medspillere ...

– Og det er definitivt ikke mulig å gjøre alle disse tingene klart bedre enn alle andre ... Men Messi gjør alt dette, og mer.

Den ekstra dimensjonen

Da saken kom ut i juli 2014, under tittelen «Lionel Messi er umulig», hadde Messi vunnet Gullballen fire ganger og Ronaldo to. Siden det har Ronaldo vunnet den tre ganger og Messi én.

Det indikerer at Ronaldo har vært bedre enn Messi de siste fire årene.

Hva sier tallene? At Ronaldo kun har tettet gapet, i beste fall. Tar man spill i La Liga og mesterligaen har Messi scoret 173 mål og gitt 65 målgivende de siste fire fulle sesongene. Ronaldo har 187 mål og 53 målgivende.

Messi har vært involvert i ett mål hvert 64. minutt, Ronaldo ett hvert 65. minutt.

Morris tror nå at Ronaldo ikke er like langt unna Messi som artikkelen hans indikerte. En av grunnene, sier analytikeren, er at Ronaldos høye antall skudd ikke trenger å være noe negativt. Det har lite å si om Ronaldo skyter mer, så lenge han scorer omtrent like ofte.

Ronaldo setter inn en av sine frisparkperler for Real Madrid. Foto: Oscar Del Pozo / AFP

Messi har imidlertid fortsatt en dimensjon som spillefordeler som andre målscorere mangler, noe både Morris og Chaudhuri trekker frem. Siden 2014 har for eksempel Messi spilt 59 pasninger per 90 minutter i La Liga og mesterligaen; Ronaldo har spilt 31.

Dette forklarer hvordan Messi også har rukket å gi flest målgivende pasninger i La Liga. Den største målscoreren og tilretteleggeren i divisjonens historie er én og samme mann.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det er Messis posisjon kombinert med alle målene som gjør han spesiell, mener James Yorke, redaktøren av analysesiden StatsBomb.

– Han er både en målscorer og en offensiv midtbanespiller. Han er to klassespillere i ett, sier Yorke til NRK.

I sin sak nevnte Nore noe lignende: At playmakeren Messi scoret flere mål forrige sesong enn Salah, som i praksis var spiss.

– Det er omtrent som om Usain Bolt skulle vinne OL-gull på 1500 meter, skrev Nore.

– Ekstraordinært

Skal man legge sammen Messis produktivitet over lang tid i én statistikk, blir det hvor ofte han har scoret mål og lagt opp til mål; ikke bare de siste fire årene, men så lenge tallene har blitt loggført. Perioden strekker seg tilbake til 2010.

Tar man bort straffespark har Messi vært involvert i 1,44 mål per 90 minutter i La Liga. De nest beste er Ronaldo (1,21), Luis Suárez (1,12), Zlatan Ibrahimović (0,98) og Neymar (0,97).

– Jeg tror ikke folk har innsett hvor ekstraordinært dette er ... Messi er involvert i mål oftere enn de fleste lag er i La Liga, sier Chaudhuri, og fortsetter:

– Det å score og skape mål er det vanskeligste i fotball, fordi det er gjort i området på banen hvor man har minst tid og plass. Og likevel gjør Messi dette bedre enn noen andre i historien, i en periode hvor spillere er sterkere og bedre trent enn noen gang.

Både Chaudhuri og Morris trekker frem at Messis dominans er enda mer imponerende i et så godt lag. Det er lett å tro at hvem som helst kan score for Barcelona, fordi de dominerer hver kamp. Men med så mange gode spiller rundt seg, burde Messi heller fått en mindre rolle, da ansvaret fordeles utover flere stjerner.

Dette har ikke skjedd. Utenom straffespark har Messi enten scoret eller lagt opp til 46 % av alle målene Barcelona har scoret siden sommeren 2010.

Messi har dominert i La Liga og Barcelona, men argentineren kan ikke vise til suksess i VM eller mesterligaen. Foto: Albert Gea / Reuters

Cuper fører til Gullballer

Messis innflytelse forklarer litt av hvorfor Barcelona har vært så suksessfulle. I La Liga, hvor tittelen avgjøres over 38 kamper, har de vunnet syv av de siste 10 titlene.

Basert på ligaspill burde dermed Messi ha vunnet flere Gullballer. Han burde utvilsomt ikke ha havnet utenfor pallen, som i år.

Problemet til Messi er at spillere har vært bedre i de største cupene.

Fire av de siste fem årene har Ronaldo tatt Real Madrid til topps i mesterligaen; hver av de fire gangene har han vunnet Gullballen. I år briljerte Modrić i VM og vant mesterligaen.

I samme periode har Messi vunnet én mesterliga med Barcelona og ingenting med Argentina.

Det er naturlig at slike cuper veier tungt i kåringen av Gullballen. Bidrar dette til å undervurdere Messi? Cuper avgjøres over færre kamper, på små marginer: Det handler om å prestere når det gjelder. I ligaen er det det beste laget over 10 måneder som vinner.

Chaudhuri er ikke i tvil.

– Messi er fortsatt den beste etter min mening. Man kan peke på antallet mesterligatitler med hensyn til Ronaldo, men cupspill overlater mer til tilfeldighetene enn ligaer, sier han.

– Er det mulig å si at Messi generelt sett er undervurdert?

– Ja, jeg tror det, sier Chaudhuri, og legger til:

– Jeg så noen foreslå her om dagen at slikt ofte skjer med de utøverne som er de beste i sin sport gjennom alle tider. Det er kanskje fordi de får dominansen til å se normal ut, noe som minsker oppfatningen av hvor gode de er. Det som først vekker oppmerksomhet, er når de mislykkes.