Hundredelsthriller da Reistad reddet Norge: – Vi står i dritten i veldig lang tid

– Jeg blir rørt, sier Reistad til Viaplay bare minutter etter at hun avgjorde VM-semifinalen mot Danmark.

Hun scoret samtlige mål for Norge i ekstraomgangene og sendte Norge til finalen med 0,2 sekunder igjen.

Men selv da kampen var over, var ikke den ulidelige spenningen ferdig.

– Jesper Jensen vil at det skal være video-sjekk, kommenterte NRK-kommentator Patrick Sten Rowlands da kampen egentlig var over.

Henny Reistad hadde avgjort VM-semifinalen mot Danmark med under et sekund igjen av thrilleren. Men dommerne var i tvil om hun faktisk rakk å score før tiden var over i 2. ekstraomgang.

– De skal sjekke om ballen er inne. De norske jentene står og feirer, men det er ikke over, sa Rowlands mens dommerne VAR-sjekket scoringen til Reistad.

Henny Reistad ble den store helten for Norge mot Danmark. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Så gikk de ut på parketten og ga tegn.

– Scoring! Norge er i VM-finale. Man får drama også etter at klokka er ferdig og kampen er over, sier Rowlands.

Og da stod jubelen i taket for Norge.

– Ja, vi fikk med oss at det var en sånn VAR-sjekk, men jeg var ganske sikker på at det var innenfor, sier Reistad til NRK.

0,2 sekunder

Ifølge Viaplay-kommentator Daniel Höglund var det offisielle tallet at det var 0,2 sekunder igjen av kampen da ballen traff nettet.

Hva er det du gjør? Du reiser deg her og tar fullstendig ansvar, hva skjer i denne kampen

– Jeg får litt flyt og selvtillit når jeg ser at ting fungerer, og da blir det egentlig bare å spille mest mulig på det, sier Reistad.

Overfor Viaplay konstaterte hun at hun var sliten og at hun nesten ikke trodde det som skjedde.

– Vi står i dritten i veldig lang tid, egentlig helt fra start. Så vi gir oss ikke selv et godt utgangspunkt, men vi får i hvert fall vist hva som bor i det laget her, sier Reistad til Viaplay.

Stine Skogrand forteller til NRK at hun selv ikke fikk med seg at dommerne var i gang med å VAR-sjekke Reistads avgjørende scoring.

– Jeg fikk akkurat vite det her borte. Vi får ikke det med oss, nei.

– Hvis han hadde dømt ikke-mål da?

– Det hadde vært blytungt å måtte spille ekstraomganger igjen, sier Skogrand.

For kampen nådde sitt klimaks 0,2 sekunder før slutt hadde også klokken i halle stoppet med under ett minutt igjen av dramaet. Da ledet Norge med ett mål.

– Nå er det fiasko igjen. Nå er det tullete. Det er en klokke som setter en stopper for alt, sier NRK-kommentator Patrick Sten Rowlands.

Da klokkene startet opp igjen klarte danskene å utligne med halvminuttet igjen. Men til slutt var likevel klokken på Norges side.

Stine Bredal Oftedal jubler for scoring under semifinalen mot Danmark. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Norsk kappløp

Store deler av kampen var likevel et norsk kappløp for å slå tilbake fra den forferdelige starten av kampen.

– Jeg liker å ta tak når det butter imot. Jeg er veldig god motgangsmann mener jeg selv. Det var fint, sier Thorir Hergeirsson til NRK etter kampen.

Han fikk imidlertid god hjelp av Reistad.

Til sammen scoret hun 15 mål i VM-semifinalen.

– Hun er helt ustoppelig. Helt ustoppelig, utbrøt Kenneth Gabrielsen om Henny Reistad etter hennes 11. scoring da Norge gikk opp i ledelsen 1. ekstraomgang.

Til slutt slo hun målrekorden til Trine Haltvik fra 1999.

Landslagstreneren var ekstremt imponert.

– Eksepsjonelt. Spesielt i andreomgangen. Ekstremt dyktig. Der ser man registeret hennes, det er stort, sier Hergeirsson som påpeker at Reistad ikke har vært helt på topp tidligere i VM-kampene.

– Det er gledelig å se at hun begynner å finne formen, og det så til de grader.

Danskene hadde mye å juble for i første omgang. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ledet i 57 minutter

Danskene ledet kampen i 57 minutter før finaledrømmen brast. Det var bare ett minutt igjen av 2. omgang da Sanna Solberg-Isaksen sendte Norge i ledelsen for første gang i VM-semifinalen. Da var faktisk Norge på vei til VM-finale før danskene utlignet på sjumeter med fire sekunder igjen.

Men Norge slet lenge.

– Vi graver dypt i verktøykassen for å finne de rette elementene mot Danmark. De spiller en god kamp og til tider spiller de oss veldig dårlig, sier Stine Skogrand til NRK.

Det var lite som tydet på at dette skulle bli en slik thriller.

Snudde kampen

– Kanskje den verste omgangen jeg har sett av Norge på lang lang tid, var dommen fra TV 3-ekspert Ole Erevik da Norge var nødt til å slå tilbake for å nå VM-finalen.

Dommen var brutal blant ekspertisen.

Ikke bare lå det norske laget under med fem mål til pause. Det norske forsvarsspillet hadde sviktet fullstendig. Samtidig hadde også de norske profilene brent en rekke kjempesjanser.

– Vi har fortsatt troen på dette, sa landslagsassistent Tonje Larsen på vei ut på banen etter pausen.

Bredal Oftedal fortviler tidlig i kampen. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Og noe skjedde tydeligvis i pausen. For plutselig var Norge med på notene igjen etter hvilen.

– Vi liker det vi ser her nå, det her er et helt annet norsk lag, sa NRKs ekspert Kenneth Gabrielsen i begynnelsen av andre omgang.

Og dette skulle ikke bli en kamp for folk med svake nerver.

– Det er vi som har momentum her, sa landslagstrener Thorir Hergeirsson i time-out et knapt kvarter før slutt.

Da visste han ennå ikke at Norge skulle sikre VM-finale med minst mulig margin.