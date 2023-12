Norge ønsker EM i roing i 2027

Norges Roforbund skal søke om å arrangere europamesterskapet i roing i 2027.

Det kommer fram i en pressemelding fra forbundet.

– Norge har aldri hatt et seniormesterskap i roing til tross for at roing har vært en av få sommeridretter med sportslig suksess gjennom mange år. Vi har startet prosessen med å søke om et EM, sier prosjektleder for et europamesterskap i Norge, Henning Cook.

– European Rowing har bekreftet vår interesse, som er første skrittet til en formell søknad. Søknaden skal sendes i løpet av vårparten neste år, fortsetter han.

Roforbundet informerte om søknaden i forbindelse med at de la fram planene for nye Årungen rostadion i Ås kommune i Viken. De eksisterende fasilitetene skal oppgraderes for å møte dagens standard for nasjonalt og internasjonalt anlegg, opplyser forbundet. (NTB)