Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

To seiere på ti kamper var fasiten for Manchester United fra dagen da Ole Gunnar Solskjær overtok som permanent manager for klubben.

Siden da har United røket ut av mesterligaen og FA-cupen. Etter uavgjort mot Chelsea forrige søndag trodde de fleste at United var ute av kampen om topp fire også.

Heldigvis, tenkte nok mange United-supportere, skulle man søndag spille mot ligaens desidert dårligste lag denne sesongen.

Huddersfields elendige statistikk

Men Huddersfields elendige statistikk til tross, United klarte ikke å slå bunnlaget.

Og vi må nesten se litt nøye på statistikken for å beskrive hvor håpløst dette resultatet er for Solskjær.

Huddersfield sto med 14 poeng på 36 kamper før søndagens kamp. De hadde vunnet én kamp siden november. Den seieren kom mot Wolverhampton i slutten av februar. Det var også sist laget tok poeng i Premier League.

Om de ender på 15 poeng, som de nå har etter uavgjort mot United, vil det være nest færrest poeng i løpet av en sesong i hele Premier Leagues historie.

Det var altså laget mesterliga-jagende United spilte 1–1 mot søndag. Det var første gang i årets sesong at et av nedrykkslagene tok poeng mot et av lagene som ender blant de seks beste, skriver Sky Sports.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Shaw feilberegnet

Det tok ikke mer enn åtte minutter før McTominay sendte United oppskriftsmessig i ledelsen. Skuddet fra drøyt ti meter var riktignok mulig å redde, men Jonas Lössl tabbet seg ut og klarte ikke å stoppe skuddet.

Bilder med tillatelse fra TV2 Sport Premium Du trenger javascript for å se video. Bilder med tillatelse fra TV2 Sport Premium

Etter snaut 40 minutter kunne det fort stått 1–1. Phil Jones i United-forsvaret spilte en håpløs pasning fremover, som ble snappet opp av en Huddersfield-spiller. Ballen ble spilt til Karlan Grant som avsluttet. En meget god benparade hindret utligning.

I den andre omgangen var det United som stort sett presset, men da timen var spilt, glapp det fullstendig for Solskjærs menn.

United hadde hjørnespark. Keeper Lössl var ute i feltet og plukket ned ballen før han dundret den oppover på banen. Der feilberegnet Shaw fullstendig, og plutselig var Isaac Mbenza alene med de Gea. Dermed sto det 1–1.

Bilder med tillatelse fra TV2 Sport Premium Du trenger javascript for å se video. Bilder med tillatelse fra TV2 Sport Premium

Det skal nevnes at United hadde flere avslutninger i tverrliggeren i løpet av kampen, og at de fort kunne sikret seieren da Pogba skjøt to minutter før full tid, men de røde djevlene fikk bare ballen i mål én gang. Dermed er også alt håp om mesterligaspill neste sesong ute.