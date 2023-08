Etter å ha spilt kalasgolf de siste ukene kunne Viktor Hovland løfte den ærverdige pokalen, glise i kjent stil og nyte hyllesten fra Atlanta-publikummet.

– Det var barneskirenn, fleiper han overfor Eurosport, med referanse til Petter Northugs sitat fra hans karriere.

– Det var en helt utrolig opplevelse. Jeg var oppe i skyene etter forrige uke, og så hadde jeg plutselig en sjukt god sjanse til å vinne denne uka også. Det var helt vanvittig, fortsetter han.

DREAM TEAM: Hovland og caddie Shay Knigt etter at seieren var sikret. Foto: John David Mercer / Reuters

Overfor arrangøren legger han ikke skjul på hvor mye giganttriumfen betyr.

– Dette er resultatet av alt det harde arbeidet jeg har lagt ned og det støtteapparatet jeg har hatt rundt meg.

– Det er surrealistisk å oppleve dette. Jeg har spilt min beste golf noensinne de to siste ukene. Det kunne ikke skjedd på et bedre tidspunkt, sier han og takker alle som hadde møtt opp for å se han spille.

Dette vant Hovland Ekspander/minimer faktaboks Helgens turnering var den tredje og siste av golfelitens sesongsluttspill, det en sammenlagtvinner skal kåres. Gjennom hele sesongen tjener spillerne såkalte FedEx-poeng basert på prestasjoner. Kun de 70 spillerne med flest poeng etter hele sesongen, får være med i den første turneringen av sluttspillet. Så siles det ned til 50 spillere før sluttspillturnering nummer to, før det hele avgjøres den tredje og siste helgen. Kun 30 spillere var kvalifisert til å gå løs på helgens turnering, som arrangeres som en jaktstart. Hovland var i seierskampen fra start til slutt, og natt til mandag gikk han helt til topps i det svært prestisjetunge PGA-sluttspillet. For å bruke et begrep sportsinteresserte nordmenn kjenner godt: Han vant verdenscupen sammenlagt og ble belønnet med 190 millioner kroner.

– Blir forelska i hele fyren

Men seieren ble ikke kapret uten dramatikk. Til tross for at Hovland gikk ut med en ledelse på hele seks slag, ble det etter hvert til «kun» tre. Mens nordmannen klødde seg i håret og innså at mens han hadde marginene mot seg, så fikk hans offensive konkurrent Xander Schauffele spise seg inn.

– Dette er slitsomt. Det er utmattende, kommenterte Eurosports Per Haugsrud og Henrik Bjørnstad på direkten.

VENNER TIL SLUTT: Xander Schauffele (med ryggen til) ga Hovland kamp til døra. Etterpå tok de det med et smil. Foto: John Bazemore / AP

Da hadde nettopp nordmannen senket en av flere putter der han var under mektig press fra et gispende publikum. De ante at det ville bli en dramatisk slutt, men etter en fantastisk putt på hull 17 var seieren så godt som sikret.

– Hvilken psyke han har, ropte kommentator Haugsrud.

– Han er en hingst! Rett og slett, supplerte tidligere golfspiller og Eurosport-ekspert Henrik Bjørnstad.

– Jeg blir forelska i hele fyren! Jeg har vært det lenge, fortsatte han.

Det var da konkurrentene, kommentatorene – og det norske folk – skjønte at Viktor Hovland kom til å vinne hele årets PGA-tour sammenlagt.

Han knyttet neven, jublet og kastet ballen han vant med til publikum.

LOVORD AV TRENER: Joseph Mayo, Hovlands trener, var kjapt ute i sosiale medier og roste sin elev: "Jeg tror oppriktig, i mitt hjerte, at akkurat nå er han den beste golfspilleren i verden." Foto: Instagram

– En tittel for de store guttene.

De 70 beste spillerne i verden ble til 50 forrige uke. Da klinte Hovland til med seier. I helgen spilte kun de 30 beste. Og den beste av de alle var Viktor Hovland.

– Dette er en tittel for de store guttene; Tiger Woods og Rory McIlroy. Nå er vår mann en av dem, sa Henrik Bjørnstad.

Eurosport-ekspert Marius Thorp tror seieren vil være enormt viktig for norsk golf i det større bildet.

– Alle barn kommer til å kle seg som han. Vi har skjønt at det går an tidligere å være i verdenstoppen, med Suzann Pettersen og Henrik Bjørnstad. Men dette har vi aldri skjønt har vært mulig.

Etter forrige helgs storseier var Thorp tydelig på følgende:

– Vi kan godt sammenligne idretter, men hvis han vinner PGA-tourmesterskapet totalt, da kan Ingebrigtsen, for meg, løpe så fort han bare vil og Haaland score så mye han vil.

Og det gjorde altså gjorde Hovland, til tross for at nærmeste konkurrent også hadde en kjempedag på jobb.

Nervepirrende

Schauffele ga seg nemlig på ingen måte uten kamp.

– Vi er midt i en episk kamp her, utbrøt Haugsrud underveis da de to elitespillerne toppet hverandres slag på hvert eneste hull.

Etter det begynte en superduell mellom de to beste – hvor den ene var nordmannen.

Shauffele fulgte nordmannen inn hele veien, men endte til slutt fem slag bak etter at Ekeberg-mannen holdt hodet kaldt, fikk marginene med seg og senket en rekke fantastiske putter.

For å sette det i perspektiv: Viktor Hovland endte 11 slag foran tredjemann. Det er en sjeldent stor avstand i en så gjev turnering.

– Det er som to sekunder i en 100-meter det, sammenlignet Haugsrud.