Hovland leverte nærmest propagandagolf på avslutningsrunden. Nordmannen startet med tre birdier på de fem første hullene, før det kom en noe tregere periode som inkluderte en bogey på hull 7.

Men så tok runden mer eller mindre fyr fra Hovlands side, som gjorde fem birdier på seks hull mellom hull 10 og hull 15.

Så kom hull 17 og hull 18. Banens to vanskeligste hull. Hovland startet med en birdie på hull 17 og tok seg dermed opp i delt ledelse.

Ut på hull 18 vartet han først opp med en fantastisk drive, før han vartet opp med et strålende innspill til rundt to meter – på banens vanskeligste hull.

– Han er iskald. Man skal jo glemme det flagget, utbrøt Discovery-kommentator Per Haugsrud.

– Det er Tiger-takter det slaget der. Slaget og måten han spiller det 17. på også. Det er helt Tiger Woods-iskald og bare levere best når det gjelder, supplerte kommentatorkollega Henrik Bjørnstad.

25 år gamle Hovland satte putten og noterte seg dermed for en runde på 61 slag.

Det er Hovlands laveste runde i karrieren og gjorde at han vant BMW Championship to slag foran verdensener Scottie Scheffler og Matt Fitzpatrick. Hovland endte turneringen 17 slag under par.

ISKALD: Viktor Hovland fant virkelig flyten søndag. Foto: STACY REVERE / AFP

– Da kan Ingebrigtsen løpe så fort han bare vil

Seieren gjør at Hovland nå er nummer to i sluttspillet på PGA-touren før neste ukes avsluttende turnering, like bak Scheffler.

BMW Championship turnering er den andre av totalt tre turneringer i sluttspillet på PGA-touren. Det var de 50 best rangerte spillerne for sesongen som fikk delta i turneringen, mens det kun er topp 30 som får spille i Tour Championship neste uke.

Der vil Hovland starte turneringen åtte slag under par, mens Scheffler starter ti slag under par.

Hovland har dermed satt seg i en strålende posisjon til å vinne sluttspillet, hvor vinneren stikker av med 18 millioner amerikanske dollar, over 190 millioner norske kroner.

PERFEKT AVSLUTNING: Viktor Hovland leverte helt forrykende golf søndag kveld. Her etter birdieputten på hull 18. Foto: STACY REVERE / AFP

– Vi kan begynne og sammenligne idretter og vi kan begynne å diskutere det ene og det andre, sier golfekspert Marius Thorp på Discoverys studiosending, og fortsetter:

– Men hvis han vinner FedEx-cupen totalt (sluttspillet i PGA-touren), da kan, for meg, Jakob Ingebrigtsen løpe så fort han bare vil. Da kan (Erling) Braut Haaland score så mange mål han bare vil, sier Thorp.

Golfeksperten var full av lovord etter Hovlands seier, og øyner nå en Hovland-seier i sluttspillet.

– Det er helt vilt hvis han klarer det. Han har aldri vært i en bedre posisjon. Han kommer inn proppfull av selvtillit, sier Thorp.

Slik starter spillerne i Tour Championship Ekspander/minimer faktaboks I bakgrunn av hvor de er rangert blant de 30 beste, starter spillerne slik i Tour Championship (24.-27. august): Ti slag under par: Scottie Scheffler.

Scottie Scheffler. Åtte slag under par: Viktor Hovland.

Viktor Hovland. Syv slag under par: Rory McIlroy.

Rory McIlroy. Seks slag under par: Jon Rahm.

Jon Rahm. Fem slag under par: Lucas Glover.

Lucas Glover. Fire slag under par: Max Homa, Patrick Cantlay, Brian Harman, Wyndham Clark og Matt Fitzpatrick.

Max Homa, Patrick Cantlay, Brian Harman, Wyndham Clark og Matt Fitzpatrick. Tre slag under par: Tommy Fleetwood, Russell Henley, Keegan Bradley, Rickie Fowler og Xander Schauffele.

Tommy Fleetwood, Russell Henley, Keegan Bradley, Rickie Fowler og Xander Schauffele. To slag under par: Tom Kim, Sungjae Im, Tony Finau, Corey Conners og Si Woo Kim.

Tom Kim, Sungjae Im, Tony Finau, Corey Conners og Si Woo Kim. Ett slag under par: Taylor Moore, Nick Taylor, Adam Schenk, Collin Morikawa og Jason Day.

Taylor Moore, Nick Taylor, Adam Schenk, Collin Morikawa og Jason Day. På par: Sam Burns, Emiliano Grillo, Tyrrell Hatton, Jordan Spieth og Sepp Straka.

Hovland: – Beste runden noensinne

Hovlands superrunde er også banerekord på Olympia Fields-banen i Illinois. Den tidligere banerekorden på 62 slag satt Max Homa tidligere i uken.

Banen like utenfor Chicago har blant annet vært vertskap for majorturneringene U.S. Open og PGA-mesterskapet tidligere.

– Det må være den beste runden jeg noensinne har spilt. Med tanke på omstendighetene, det er en turnering i sluttspillet, på denne banen ... Å avslutte slik jeg gjorde på de siste ni hullene er ganske spesielt, sier Hovland i et intervju vist på Discovery.

– Det skjedde så fort at det er vanskelig å ta det inn. Det føles jo dritkult, selvfølgelig, sier Hovland til Discovery, og fortsetter:

– At det klikket så mye på de siste ni, det var heftig.

Hovland spilte søndagens runde med verdenstoer Rory McIlroy, som gleder seg stort over at han skal spille på lag med Hovland i Ryder Cup i september.

– Han holder bare foten på pedalen. Han blir ikke skremt. Han fortsetter bare å gå for det, sier McIlroy i et intervju vist på Discovery, og kategoriserer det som «fantastisk golf»

SPRUDLET: Viktor Hovland sammen med søndagens spillepartner Rory McIlroy. Foto: DYLAN BUELL / AFP

Femte seier på PGA-touren

For seieren kan Hovland innkassere en premiesjekk på 3,6 millioner amerikanske dollar, tilsvarende drøyt 38 millioner norske kroner.

Hovland tok tidligere i sommer sin største seier i karrieren da han vant The Memorial Tournament. Ukens turneringsseier er igjen blant det aller største Hovland har vunnet.

Nordmannen har nå vunnet fem offisielle turneringer på PGA-touren, i tillegg til to turneringsseirer i Tiger Woods-turneringen Hero World Challenge som ikke regnes som en fullverdig PGA-tour-seier. I tillegg har han vunnet to turneringer på Europatouren.