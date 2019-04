Hornelands RBK-dom: Laget er for gammelt, har brukt for mye penger og resultatene er krise

– Det er for dårlig, altfor dårlig. I fotballsammenheng er det krise, vi legger ikke skjul på det. Når det er krise, så må man jo ut av den og stå gjennom den, og finne virkemidler slik at du kommer deg ut av den, sier Horneland til NRK – på spørsmål om hva han tenker om nest siste plass, fem avslutninger på mål på de tre første kampene av årets Eliteserie.

Plages

Han forteller at han ikke har mistet nattesøvnen av starten til Rosenborg i årets seriespill. Men mannen som ble kjøpt og hentet fra Haugesund i januar i år, plages av å ikke lykkes ennå. Han tilføyer at han alltid har hatt troen på at laget kommer seg ut av den tunge perioden. Første anledning kommer hjemme mot Strømsgodset mandag, før Molde venter om to snaue uker.

Trykket fra mediene og folk opplever han ikke som en stor sak, hevder Horneland selv. «Jeg er like plaget av resultatene som alle rundt meg», påpeker han. Men han liker ikke situasjonen og forstår at trykket er en del av jobben.

- JEG HAR DET VONDT NÅ: Det sa RBKs Pål André Helland til Eurosport søndag, etter tap mot Stabæk og dermed ett poeng på tre kamper i årets serie. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Leser ikke – vil være «ren» i hodet

Etter en slik start har en rekke personer forsøkt å forklare hvordan Horneland bør håndtere den neste perioden, andre har slaktet spillet isolert sett, kritisert enkeltpersoner, mens enkelte har forsøkt å dra de litt større linjene for å årsaksforklare Rosenborg anno april 2019.

I lys av det siste forteller Horneland at han ikke har lest kommentaren til Adresseavisens Birger Løfaldli, som ble publisert tirsdag kveld. Han mener han kan bli «kokoloko» i hodet. Horneland mener han må være «ren i hodet» og ha «rene tanker» i stedet for å følge med på alt som blir sagt.

TØFF KOMMENTAR: Adresseavisens kommentator feller en hard dom over Rosenborgs arbeid de siste årene. Foto: Faksimile

Brukt for mye penger

Kommentaren er i hvert fall tøff mot Rosenborg og de som har styrt- og også dem som i dag styrer klubben. Løfaldli mener det er «faretruende mange likhetstrekk mellom dagens Rosenborg og klubben som var i ferd med å kollapse for ti år siden».

Horneland svarer følgende på akkurat det:

– Jeg tror vi står ved et generasjonsskifte. Og foran viktige valg for fremtiden. Det er det ingen tvil om. Jeg tror det er blitt brukt for mye penger, mer penger enn det vi i utgangspunktet skal bruke. Det er vi nødt til å komme opp med noen smarte valg for at Rosenborg skal bli levedyktig i fremtiden.

De smarte valgene handler ifølge Horneland om å «skape utvikling» og «bruke litt mindre penger enn i dag».

GENERASJONSSKIFTE I RBK: Mike Jensen (venstre), André Hansen (øverst til høyre), Tore Reginiussen og Nicklas Bendtner (nederst til høyre) er alle et sted mellom 29- og 33 år gamle. Foto: NTB Scanpix

For gammelt lag

Også alderen i årets Rosenborg-mannskap har blitt problematisert. Blant annet i TV 2. Før tapet mot Stabæk søndag, hadde kanalen regnet ut at trønderne har Eliteseriens eldste førsteellever, og ekspert Jesper Mathisen var svært kritisk.

Når Horneland får spørsmål om hvor lett det er for en ung spiller å slippe til på Rosenborg i dag, svarer han slik:

– Det kommer et generasjonsskifte i Rosenborg nå. Det er uomtvistelig. Det er nødt til å komme, for det er et litt for gammelt lag. Men utgangspunktet er at de som er her, har den kvaliteten og sulten som skal til. Men et fotball-liv varer ikke evig, så vi er nødt til å starte en prosess der vi skal bygge et nytt Rosenborg, sier RBK-treneren.

SPORTSLIG LEDER: Stig Inge Bjørnebye i Rosenborg, her fra da Eirik Horneland ble presentert som klubbens nye trener i januar i år. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Vi skal ned på gjennomsnittsalder

Sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, har naturligvis fått med seg Hornelands meninger om et generasjonsskifte i klubben og forteller at de to er på helt lik linje når det gjelder tanker om spillerlogistikk.

På NRKs spørsmål om et generasjonsskifte kunne vært gjort på en bedre måte, svarer Bjørnebye slik:

– Et generasjonsskifte er ideelt sett en kontinuerlig prosess, men ser du på de som drar opp gjennomsnittsalderen i Rosenborg, så er det stort sett landslagsspillere. De har enorm kompetanse, kvalitet og erfaring.

– Du fjerner jo ikke Mike Jensen, Tore Reginiussen eller André Hansen som alle har vært årets spiller i Eliteserien de siste tre årene og er landslagsaktuelle. Vi skal ned på gjennomsnittsalderen i laget. Men flere av de eldre spillerne er landslagsspillere, så vi må ta generasjonsskiftet etappevis, sier Bjørnebye.